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При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал
При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал - РИА Новости, 21.03.2025
При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал
Погибших и пострадавших при подрыве украинскими военными газораспределительной станции "Суджа" в Курской области нет, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:56:00+03:00
2025-03-21T12:56:00+03:00
2025-03-21T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Погибших и пострадавших при подрыве украинскими военными газораспределительной станции "Суджа" в Курской области нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте. "Пострадавших и погибших среди гражданского населения нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке последствий террористического акта.
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курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал
При ударе Киева по ГИС "Суджа" в Курской области никто не пострадал