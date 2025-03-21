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При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал

При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал - РИА Новости, 21.03.2025

При ударе Киева по ГИС "Суджа" никто не пострадал

Погибших и пострадавших при подрыве украинскими военными газораспределительной станции "Суджа" в Курской области нет, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:56:00+03:00

2025-03-21T12:56:00+03:00

2025-03-21T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Погибших и пострадавших при подрыве украинскими военными газораспределительной станции "Суджа" в Курской области нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте. "Пострадавших и погибших среди гражданского населения нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке последствий террористического акта.

https://ria.ru/20250321/miroshnik-2006430620.html

курская область

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курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность