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Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 21.03.2025
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09:30 21.03.2025 (обновлено: 14:06 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html
Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями
Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 21.03.2025
Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями
Заместитель главы администрации Дубны обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за вознаграждения в размере почти 800 тысяч рублей, чиновник признал вину,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заместитель главы администрации Дубны обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за вознаграждения в размере почти 800 тысяч рублей, чиновник признал вину, суд поместил его под домашний арест, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.На прошлой неделе РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что заместитель главы администрации подмосковной Дубны Павел Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями."Заместителю главы администрации городского округа Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК России). На допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Врадий.Как установлено в ходе предварительного расследования, в апреле 2022 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО "Производственно-техническое объединение городского хозяйства", воспользовавшись служебным положением, издал приказ, по которому незаконно получил денежное вознаграждение в размере десяти процентов от свободного остатка прибыли организации за 2021 год — более 797 тысяч рублей.Как добавили в подмосковной прокуратуре, обвиняемый будет находится под домашним арестом до 15 мая.Гришин, по данным официального интернет-портала органов местного самоуправления Дубны, занимал пост с 2022 года. Он отвечает за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html
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происшествия, дубна, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дубна, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями

Замглавы администрации Дубны Гришин признал вину в злоупотреблении полномочиями

© Администрация г.о. Дубна/ВКонтактеПавел Гришин
Павел Гришин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Администрация г.о. Дубна/ВКонтакте
Павел Гришин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заместитель главы администрации Дубны обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за вознаграждения в размере почти 800 тысяч рублей, чиновник признал вину, суд поместил его под домашний арест, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
На прошлой неделе РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что заместитель главы администрации подмосковной Дубны Павел Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
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"Заместителю главы администрации городского округа Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК России). На допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Врадий.
Как установлено в ходе предварительного расследования, в апреле 2022 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО "Производственно-техническое объединение городского хозяйства", воспользовавшись служебным положением, издал приказ, по которому незаконно получил денежное вознаграждение в размере десяти процентов от свободного остатка прибыли организации за 2021 год — более 797 тысяч рублей.
Как добавили в подмосковной прокуратуре, обвиняемый будет находится под домашним арестом до 15 мая.
Гришин, по данным официального интернет-портала органов местного самоуправления Дубны, занимал пост с 2022 года. Он отвечает за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
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