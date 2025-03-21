https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html

Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями

Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 21.03.2025

Замглавы администрации Дубны признал вину в злоупотреблении полномочиями

Заместитель главы администрации Дубны обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за вознаграждения в размере почти 800 тысяч рублей, чиновник признал вину,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:30:00+03:00

2025-03-21T09:30:00+03:00

2025-03-21T14:06:00+03:00

происшествия

дубна

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заместитель главы администрации Дубны обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за вознаграждения в размере почти 800 тысяч рублей, чиновник признал вину, суд поместил его под домашний арест, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.На прошлой неделе РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что заместитель главы администрации подмосковной Дубны Павел Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями."Заместителю главы администрации городского округа Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК России). На допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Врадий.Как установлено в ходе предварительного расследования, в апреле 2022 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО "Производственно-техническое объединение городского хозяйства", воспользовавшись служебным положением, издал приказ, по которому незаконно получил денежное вознаграждение в размере десяти процентов от свободного остатка прибыли организации за 2021 год — более 797 тысяч рублей.Как добавили в подмосковной прокуратуре, обвиняемый будет находится под домашним арестом до 15 мая.Гришин, по данным официального интернет-портала органов местного самоуправления Дубны, занимал пост с 2022 года. Он отвечает за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html

https://ria.ru/20250210/minoborony-1998424483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дубна, следственный комитет россии (ск рф)