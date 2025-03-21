https://ria.ru/20250321/gretsiya-2006349057.html
Премьер Греции обеспокоен событиями в Турции
Премьер Греции обеспокоен событиями в Турции - РИА Новости, 21.03.2025
Премьер Греции обеспокоен событиями в Турции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он обеспокоен событиями в соседней Турции, где происходят массовые выступления после ареста оппозиционного РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T02:43:00+03:00
2025-03-21T02:43:00+03:00
2025-03-21T02:43:00+03:00
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АФИНЫ, 21 - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он обеспокоен событиями в соседней Турции, где происходят массовые выступления после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, и призвал власти Турции уважать политические свободы. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта. В четверг акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула прошли в Анкаре и Стамбуле. "Позвольте мне выразить обеспокоенность событиями в Турции. Уважение к политическим свободам является ключевым компонентом демократии", - сказал Мицотакис журналистам после саммита ЕС в Брюсселе. "Хочу напомнить, что Турция, по крайней мере на бумаге, является страной-кандидатом на членство в Европейском Союзе и страной, стремящейся к установлению более тесных отношений с Союзом. Очевидно, что это можно сделать только в рамках решений Европейского совета, подобных тем, которые мы согласовали в последние годы", - сказал Мицотакис. Он также сообщил, что точная дата его визита в Анкару на высший совет сотрудничества пока не определена.
https://ria.ru/20250321/gretsiya-2006346728.html
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в мире, турция, стамбул, греция, кириакос мицотакис, евросоюз, европейский совет
В мире, Турция, Стамбул, Греция, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, Европейский совет
Премьер Греции обеспокоен событиями в Турции
Премьер Греции Мицотакис заявил, что обеспокоен протестами в Турции