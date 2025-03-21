https://ria.ru/20250321/gretsiya-2006346728.html

Власти Греции не намерены отправлять войска на Украину

Власти Греции не намерены отправлять войска на Украину - РИА Новости, 21.03.2025

Власти Греции не намерены отправлять войска на Украину

Правительство Греции не намерено отправлять войска на Украину для защиты греческого меньшинства, такой вопрос не обсуждается, заявил официальный представитель... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:09:00+03:00

2025-03-21T02:09:00+03:00

2025-03-21T10:42:00+03:00

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АФИНЫ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Греции не намерено отправлять войска на Украину для защиты греческого меньшинства, такой вопрос не обсуждается, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис журналистам, комментируя высказывания депутата парламента Греции то правящей партии "Новая демократия", известного ученого Ангелоса Сиригоса. Специалист по греко-турецким отношениям, профессор Сиригос заявил, что у Греции есть основания отправить войска на Украину, поскольку, по его словам, в регионе, "где в настоящий момент проходят бои между русскими и украинцами", проживает греческое меньшинство численностью 100 тысяч человек. Эти греки переселились в регион после 1774 года. По его словам, Турция заявила, что направит военных на Украину в случае перемирия, и Греция не может остаться в стороне и оставить греков, которых вряд ли защитит Турция. Журналисты спросили пресс-секретаря правительства, выражал ли Сиригос позицию "Новой демократии", когда высказался за отправку греческих войск на Украину. "Нет, это не позиция ни "Новой демократии", ни правительства. Такого вопроса не существует", - ответил Маринакис. "Мы хотим, чтобы переговоры проходили как можно быстрее, чтобы в регионе воцарился мир, очевидно, при участии Украины, как об этом заявили и премьер-министр, и министр иностранных дел. Предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня - это позитивный шаг. Россия должна ответить на него, и мы надеемся, что американские и европейские усилия приведут к миру", - сказал он. В Донбассе, по данным греческих властей, на начало 2022 года проживало около 100 тысяч греков. Мариуполь является главным городом греков Приазовья. Статья 108 конституции Греции предусматривает, что "государство заботится о жизни греческой диаспоры и сохранении ее связей с матерью-родиной. Оно также заботится об образовании, социальном и профессиональном развитии греков, работающих за пределами национальной территории. Однако правительство Греции не поддерживает никаких отношений с греками Приазовья и в Крыму, а в греческих СМИ практически нет информации о реальном положении дел у греческого меньшинства в новых регионах России. Правительственный источник в Афинах заявил ранее РИА Новости, что греки Донбасса могут связаться напрямую с правительством, если диаспора считает, что мать-родина о них не заботится. Представители диаспоры в ответ заявили РИА Новости, что правительство Греции поставляет оружие и боеприпасы, которые убивают греков Приазовья, и они не намерены вступать в контакты с греческим правительством, поскольку не хотят, чтобы соседи считали их предателями.

https://ria.ru/20250318/ukraina-2005617515.html

https://ria.ru/20250317/peskov--2005565192.html

https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html

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