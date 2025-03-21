https://ria.ru/20250321/gretsija-2006368304.html

Президенту Греции передали письмо в поддержку корреспондента РИА Новости

Президенту Греции передали письмо в поддержку корреспондента РИА Новости - РИА Новости, 21.03.2025

Президенту Греции передали письмо в поддержку корреспондента РИА Новости

Письмо с подписями в поддержку корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника передали президенту Греции, премьер-министру и председателю парламента,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:27:00+03:00

2025-03-21T08:27:00+03:00

2025-03-21T11:06:00+03:00

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АФИНЫ, 21 мар - РИА Новости. Письмо с подписями в поддержку корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника передали президенту Греции, премьер-министру и председателю парламента, сообщил РИА Новости один из организаторов сбора подписей журналист, богослов Александрос Стефанопулос. "То, что с вами произошло, по сути наносит ущерб свободе прессы и свободе слова, поскольку решения Европейского Союза по санкциям не включают персоналии. Они включают компании (в сфере СМИ) с российскими интересами, и в большинстве стран они не действуют. В Греции мы нигде не нашли объяснений, почему вам не продлевают визу и вид на жительство", - сказал Стефанопулос. По его словам, 18 марта он вместе коллегами Афанасием Авгериносом - московским корреспондентом телеканала Open и Парисом Карвунопулосом - руководителем сайта militaire.gr начали сбор подписей. На данный момент поступило около 200 подписей. "Мы написали письмо протеста с описанием происшедшего, мы адресуем его всему руководству Греции - президенту Республики, премьер-министру, председателю парламента, министерству иностранных дел, генеральному секретариату по печати и информации, то есть компетентным органам, всему правительству и всем журналистским объединениям", - сказал Стефанопулос. В среду инициаторы сбора подписей передали письмо в офис президента Греции, руководителю пресс-службы премьер-министра и спикеру парламента. "Председатель парламент Никитас Какламанис принял нас, продержал довольно долго, расспросил подробности и сказал, что передаст письмо правительству и партиям. И насколько мне известно из телефонных звонков, он это сделал", - сказал Стефанопулос. Он сообщил, что письмо передано в журналистские организации. "У нас просьба к правительству изучить имеющиеся у него возможности для изменения решения, потому что нет никаких юридических оснований, в том числе европейских, для того, что они с вами делают. Мы считаем это абсурдным, незаконным, противоречащим правам человека. Мы пишем это в нашем письме. Коллеги в Греции это поддержали", - сказал журналист. По его словам, подписи продолжают поступать, и инициативу поддержали журналисты из всех отраслей деятельности, всех идеологий, всех взглядов, за исключением одного-двух случаев. "Коллеги и не журналисты считают, что то, что делается, является и противозаконным, и неправильным, и противоречит правам человека и, прежде всего, свободе прессы", - сказал Стефанопулос, отметив, что совместно с корреспондентом РИА Новости освещал крупные события, такие, как Собор на Крите 2016 года. "У вас, когда вы уедете, не должно остаться впечатления, что у вас нет друзей в Греции. Правительства не в полной мере представляют граждан Греции не только на выборах, но и по всем вопросам. По этому вопросу многие греки, как мы видим, против. Надеюсь, в правительстве найдут способ продлить аккредитацию. Вы писали очень хорошо, вы позитивно писали о Греции. К сожалению, государство многие вещи делает быстро, не задумываясь, не обдумывая, не вникая глубоко в последствия. Надеюсь, им удастся вернуться к этому вопросу", - сказал Стефанопулос. Он подчеркнул, что глубоко опечален ситуацией с журналистом РИА Новости. "Я лично испытываю глубокую печаль. То же самое чувствуют и многие коллеги, подписавшие письмо протеста. Лично я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Вы известный, уважаемый журналист, соблюдали основные принципы журналистики, перепроверяли освещаемые вами проблемы. Это журналистская этика. Но тот факт, что вы уезжаете из Греции, не означает, что мы перестанем общаться", - сказал Стефанопулос.

https://ria.ru/20250319/gretsija-2005875278.html

https://ria.ru/20250320/isk-2006236904.html

https://ria.ru/20240830/vezd-1969583540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

греция, в мире, риа новости