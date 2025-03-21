https://ria.ru/20250321/gosduma-2006365554.html

В Госдуме заявили, что Зеленский расписался в нежелании мира для Украины

В Госдуме заявили, что Зеленский расписался в нежелании мира для Украины - РИА Новости, 21.03.2025

В Госдуме заявили, что Зеленский расписался в нежелании мира для Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:58:00+03:00

2025-03-21T07:58:00+03:00

2025-03-21T07:59:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Зеленский подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа."В риторике и действиях Зеленского продолжаем наблюдать отсутствие стремления к мирному разрешению конфликта и соблюдению достигнутых договоренностей. Он фактически расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть Украине и ее народу мир", - сказал Нестеренко РИА Новости.По его словам, Зеленский преуспел в способности практически на ходу перекручивать в своих интересах любые факты и переворачивать все с ног на голову."Инициируемые им провокации точно не направлены на мирное урегулирование и не препятствуют достижению всех целей СВО", - сказал депутат.В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250321/gosduma-2006345410.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, госдума рф