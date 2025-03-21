https://ria.ru/20250321/gosduma-2006363796.html

В Госдуме предложили Трампу посетить Россию

В Госдуме предложили Трампу посетить Россию - РИА Новости, 21.03.2025

В Госдуме предложили Трампу посетить Россию

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу посетить Россию, чтобы увидеть ее... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:28:00+03:00

2025-03-21T07:28:00+03:00

2025-03-21T07:28:00+03:00

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дональд трамп

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу посетить Россию, чтобы увидеть ее подлинную ценность и лучше понять ментальность российского народа. Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. "Дональду Трампу следует посетить Россию, чтобы лучше понять ментальность нашего народа, увидеть ее красоты и достижения. Думаю, Трамп поймет, что Россия - это намного больше, чем просто ценная территория. Ее подлинная ценность - это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Запад долгое время навешивал враждебные ярлыки и демонизировал Россию, а визит Трампа позволил бы раз и навсегда положить конец политике ненависти и разобщения, которой до сих пор слепо и неосознанно придерживается ряд западных стран.

https://ria.ru/20250319/volodin-2006071371.html

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россия, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф