https://ria.ru/20250321/gosduma-2006362618.html

В ГД призвали разрешить объектам туротрасли размещать информацию на знаках

В ГД призвали разрешить объектам туротрасли размещать информацию на знаках - РИА Новости, 21.03.2025

В ГД призвали разрешить объектам туротрасли размещать информацию на знаках

Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:19:00+03:00

2025-03-21T07:19:00+03:00

2025-03-21T07:19:00+03:00

туризм

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной рекламой, направленной на удобство и безопасность автопутешественников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). По словам Тарбаева, со следующего года на дорожных знаках будет запрещено размещать любую коммерческую информацию, в том числе под запрет попадет реклама объектов туристической инфраструктуры. "Реклама объектов туризма на дорожных знаках не должна носить коммерческий характер. Отели, мотели, кемпинги, расположенные в непосредственной близости к трассам, должны иметь возможность размещать информацию о своем месторасположении, в том числе и на дорожных знаках. Возможно, стоит рассмотреть вопрос частичной компенсации расходов на размещение информации, замену знака", - сказал он. Парламентарий добавил, что для развития автотуризма необходимо оказывать поддержку предпринимателям-инициаторам данного направления. По его словам, для небольших населенных пунктов объекты автотуризма являются градообразующими. "Представьте: у путешественника не работает навигатор, наступает вечер, и не понятно, как далеко организованный и охраняемый кемпинг со всеми удобствами, в том числе и для детей. Только и остаётся, что ехать до ближайшей автозаправки", - отметил Тарбаев. По его мнению, кемпинги или отели являются коммерческими проектами, однако, когда речь заходит об удобстве и безопасности автопутешественников, то это объекты инфраструктуры. Тарбаев добавил, что это уже является вопросом не коммерческой, а социальной рекламы.

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001400305.html

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новости - туризм, сангаджи тарбаев, госдума рф