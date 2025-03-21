https://ria.ru/20250321/gosduma-2006349363.html

В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми

В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми - РИА Новости, 21.03.2025

В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми

Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил ко второму чтению проекта о санкциях за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:53:00+03:00

2025-03-21T02:53:00+03:00

2025-03-21T02:53:00+03:00

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил ко второму чтению проекта о санкциях за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет или недееспособными, усилить административную ответственность до уголовной. "Предусмотренная законопроектом санкция за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, представляется несущественной", - сказал РИА Новости депутат. По мнению парламентария, объем налоговых отчислений игорных заведений по итогам 2024 года демонстрирует их финансовые успехи, рост посещаемости и популярности. "Таким образом, не составляет труда погасить штраф по указанному составу в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Авторам проекта следует рассмотреть усиление административной или возможное введение уголовной ответственности", - считает Антропенко. Также депутат считает, что необходимо рассмотреть возможность введения административной ответственности для должностных лиц юридического лица правонарушителя. "Дело в том, что это распространенная практика для данного раздела Кодекса об административных правонарушениях - устанавливать ответственность как для самих юридических лиц, так и на должностных лиц юридического лица", - добавил парламентарий. По словам Антропенко, в дальнейшем можно подумать также о вопросе усиления ответственности при таком повторном правонарушении вплоть до уголовной ответственности.

https://ria.ru/20250227/gosduma-2001924174.html

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998550042.html

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госдума рф, единая россия