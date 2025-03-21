https://ria.ru/20250321/gosduma-2006345410.html

В Госдуме назвали клоунадой слова Зеленского об "умирающем" Крыме

В Госдуме назвали клоунадой слова Зеленского об "умирающем" Крыме - РИА Новости, 21.03.2025

В Госдуме назвали клоунадой слова Зеленского об "умирающем" Крыме

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского, что Крым якобы "умирает" без Украины. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T01:50:00+03:00

2025-03-21T01:50:00+03:00

2025-03-21T01:50:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского, что Крым якобы "умирает" без Украины. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Минэкономразвития России, комментируя его слова, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма, без учета частного сектора, были размещены 2,4 миллиона туристов. "В следующий раз подобные заявления Зеленскому нужно делать с клоунским носом на лице, чтобы все сразу понимали, что перед ними клоун и знали где смеяться", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, российский Крым живет, развивается и процветает. "Есть вода, свет, газ, ГСМ, продукты, вещи. Ездят машины, работают поликлиники и больницы, школы и детсады, телефоны и банкоматы, строятся дороги и дома. В 2024 году Крым посетило более 6 миллионов туристов, а к примеру в 2021 - 9,4 миллиона человек, что стало рекордным результатом за весь постсоветский период", - сказал депутат. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006344458.html

https://ria.ru/20250316/territorii-2005328405.html

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, леонид ивлев, сергей аксенов (политик), госдума рф, оон