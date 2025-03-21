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В Госдуму внесут проект увеличения размера страхового возмещения в банке - РИА Новости, 21.03.2025
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00:07 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006339917.html
В Госдуму внесут проект увеличения размера страхового возмещения в банке
В Госдуму внесут проект увеличения размера страхового возмещения в банке - РИА Новости, 21.03.2025
В Госдуму внесут проект увеличения размера страхового возмещения в банке
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:07:00+03:00
2025-03-21T00:07:00+03:00
экономика
ярослав нилов
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 миллиона до трех миллионов рублей", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в апреле 2024 года с инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему выступал Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию. Как рассказал Нилов, нынешний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 миллиона рублей больше 10 лет назад. По его мнению, для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересмотреть. "За эти годы серьезно выросла инфляция, растут цены и зарплаты. Ключевая ставка ЦБ ощутимо влияет на уровень банковских ставок, на большинство процессов в кредитных учреждениях и на экономику в целом. Банки то повышают ставки, активно привлекая средства граждан, то снижают, то есть тема динамики вкладов так или иначе постоянно регулируется. На этом фоне остается открытым вопрос суммы застрахованных вкладов – к нему давно пора вернуться", - заключил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие данного законопроекта позволит укрепить доверие граждан к банковской системе, защитит интересы большинства вкладчиков, повысит эффективность денежно-кредитной политики.
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006219726.html
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экономика, ярослав нилов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуму внесут проект увеличения размера страхового возмещения в банке

Депутаты ЛДПР внесут проект увеличения размера страхового возмещения в банке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 миллиона до трех миллионов рублей", - сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что в апреле 2024 года с инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему выступал Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию.
Как рассказал Нилов, нынешний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 миллиона рублей больше 10 лет назад. По его мнению, для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересмотреть.
"За эти годы серьезно выросла инфляция, растут цены и зарплаты. Ключевая ставка ЦБ ощутимо влияет на уровень банковских ставок, на большинство процессов в кредитных учреждениях и на экономику в целом. Банки то повышают ставки, активно привлекая средства граждан, то снижают, то есть тема динамики вкладов так или иначе постоянно регулируется. На этом фоне остается открытым вопрос суммы застрахованных вкладов – к нему давно пора вернуться", - заключил парламентарий.
По мнению авторов инициативы, принятие данного законопроекта позволит укрепить доверие граждан к банковской системе, защитит интересы большинства вкладчиков, повысит эффективность денежно-кредитной политики.
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