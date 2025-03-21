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В Горловке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 21.03.2025
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14:01 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/gorlovka-2006455409.html
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
В Горловке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 21.03.2025
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:01:00+03:00
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в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
В Горловке при обстреле погиб мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела ВСУ в Горловке. 24 января 2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро
24 января, 16:11
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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