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В Горловке при обстреле погиб мирный житель
В Горловке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 21.03.2025
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:01:00+03:00
2025-03-21T14:01:00+03:00
2025-03-21T14:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель