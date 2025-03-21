https://ria.ru/20250321/gorlovka-2006455409.html

В Горловке при обстреле погиб мирный житель

В Горловке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 21.03.2025

В Горловке при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:01:00+03:00

2025-03-21T14:01:00+03:00

2025-03-21T14:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько