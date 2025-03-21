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Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года - РИА Новости, 21.03.2025
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06:17 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года - РИА Новости, 21.03.2025
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года
Федеральная служба судебных приставов России взыскала с 2021 года с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафа, это только 40% от общей суммы штрафов за... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:17:00+03:00
2025-03-21T06:17:00+03:00
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов России взыскала с 2021 года с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафа, это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение законодательства РФ, рассказали газете "Известия" в пресс-службе Роскомнадзора. В феврале в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что российские суды в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей. При этом в декабре прошлого года в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей. "Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей - это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства... Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей", - пишет газета со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. "Два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 годах, ФССП взыскала в полном объеме: более 7,2 миллиарда рублей и более 4,6 миллиарда рублей соответственно, а из штрафа на сумму более 21 миллиарда рублей, назначенного в 2022 году, взыскано более 1,5 миллиарда рублей", - добавляет газета со ссылкой на ведомство.
https://ria.ru/20250319/sud-2005931218.html
https://ria.ru/20250225/google-2001393670.html
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технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Технологии, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года

Роскомнадзор: с Google взыскали более 13 миллиардов рублей с 2021 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов России взыскала с 2021 года с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафа, это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение законодательства РФ, рассказали газете "Известия" в пресс-службе Роскомнадзора.
В феврале в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что российские суды в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей. При этом в декабре прошлого года в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Google попросил Верховный суд пересмотреть решения по российской дочке
19 марта, 12:12
"Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей - это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства... Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей", - пишет газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
"Два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 годах, ФССП взыскала в полном объеме: более 7,2 миллиарда рублей и более 4,6 миллиарда рублей соответственно, а из штрафа на сумму более 21 миллиарда рублей, назначенного в 2022 году, взыскано более 1,5 миллиарда рублей", - добавляет газета со ссылкой на ведомство.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей
25 февраля, 03:53
 
ТехнологииРоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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