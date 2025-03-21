https://ria.ru/20250321/golikova-2006406586.html

Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем

Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем - РИА Новости, 21.03.2025

Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем

Импортозамещение диагностических тест-систем в России на сегодня обеспечено на 100%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.03.2025

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здоровье - общество

россия

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Импортозамещение диагностических тест-систем в России на сегодня обеспечено на 100%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня обеспечено стопроцентное импортозамещение таких тест-систем, производство с выпуском до одного миллиона наборов в год", - сказала Голикова во время заседания коллегии Роспотребнадзора. По её данным, создано 49 новых экспресс-тестов для диагностики инфекций. Вице-премьер отметила, что линейка должна расширяться для эффективного выявления биологических угроз.

https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html

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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)