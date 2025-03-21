https://ria.ru/20250321/golikova-2006406586.html
Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем
Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем - РИА Новости, 21.03.2025
Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем
Импортозамещение диагностических тест-систем в России на сегодня обеспечено на 100%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:25:00+03:00
2025-03-21T11:25:00+03:00
2025-03-21T11:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Импортозамещение диагностических тест-систем в России на сегодня обеспечено на 100%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня обеспечено стопроцентное импортозамещение таких тест-систем, производство с выпуском до одного миллиона наборов в год", - сказала Голикова во время заседания коллегии Роспотребнадзора. По её данным, создано 49 новых экспресс-тестов для диагностики инфекций. Вице-премьер отметила, что линейка должна расширяться для эффективного выявления биологических угроз.
https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Голикова рассказала о импортозамещении диагностических тест-систем
Голикова: импортозамещение диагностических тест-систем обеспечено на 100%