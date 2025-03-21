https://ria.ru/20250321/germaniya-2006429875.html

Депутат ХДС призвал пересмотреть контракты с США после скандала с F-35А

Депутат ХДС призвал пересмотреть контракты с США после скандала с F-35А - РИА Новости, 21.03.2025

Депутат ХДС призвал пересмотреть контракты с США после скандала с F-35А

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер на фоне скандала с американскими истребителями F-35А призвал пересмотреть контракты на их РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:42:00+03:00

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вольфганг ишингер

хдс/хсс

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер на фоне скандала с американскими истребителями F-35А призвал пересмотреть контракты на их поставку в ФРГ. В четверг газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что министр обороны Германии Борис Писториус планирует провести встречу с доверенными лицами, среди которых будут генералы и представители управления закупок бундесвера, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности, касающиеся американских систем вооружений. Как ранее писало немецкое издание Bild, после того как США дистанционно отключили на уже поставленных Киеву системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели, в Европе боятся, что Вашингтон может дистанционно деактивировать свое вооружение на их территории. В центре опасений в Германии - 35 американских истребителей F-35А на сумму 8,3 миллиарда евро: США могут встроить в них "аварийный выключатель" для дистанционного использования. "Теоретически у США есть рычаг, чтобы сделать F-35 бесполезным для нас и других. Поэтому нам следует пересмотреть существующие договоры с США", - заявил Кизеветтер в интервью изданию Tagesspiegel. По мнению депутата, не следует сразу разрывать контракты, так как это может привести к штрафам, однако необходимо "в обязательном порядке" искать альтернативы американским истребителям. "Теперь нужно учитывать, что F-35, вероятно, летать у нас не будут", - добавил Кизеветтер. Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также заявил о том, что Германия может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A, если Вашингтон решит встроить в них дистанционный "аварийный выключатель".

https://ria.ru/20250318/premer-2005728447.html

https://ria.ru/20250309/germanija-2003867409.html

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в мире, технологии, германия, сша, вашингтон (штат), борис писториус, вольфганг ишингер, хдс/хсс, bild, f-35