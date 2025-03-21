https://ria.ru/20250321/germanija-2006387502.html

В Германии конфисковали танкер Eventin

В Германии конфисковали танкер Eventin - РИА Новости, 21.03.2025

В Германии конфисковали танкер Eventin

Таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ РИА Новости, 21.03.2025

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию. Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море 10 января сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Позже судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген. "В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность", - пишет Spiegel. Как пишет издание, ранее между различными министерствами велись интенсивные переговоры о том, как поступить с танкером, который направлялся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В конце января судно было внесено ЕС в список так называемого "теневого флота" России. После внесения Eventin в список правительство ФРГ решило конфисковать судно. По информации Spiegel, таким образом в ведомстве канцлера и министерстве иностранных дел надеются "показать России, что Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море". Сейчас немецкие власти планируют, как и где безопасно откачать сырую нефть из танкера и что дальше делать с судном. В министерстве финансов, которое отвечает за таможню, отказались от комментариев изданию из-за "текущих таможенных мер и сложившейся ситуации в области политики безопасности". В конце февраля ЕС расширил списки судов, добавив 74 новых наименования, теперь всего под санкциями Евросоюза находятся 153 корабля.

https://ria.ru/20250314/solong-2005043550.html

https://ria.ru/20250118/tanker-1994365858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, панама, россия, евросоюз