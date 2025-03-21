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Герасимов проинспектировал группировку "Центр"
Герасимов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 21.03.2025
Герасимов проинспектировал группировку "Центр"
Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Центр" на Красноармейском направлении и поставил задачи на... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:53:00+03:00
2025-03-21T09:53:00+03:00
2025-03-21T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Центр" на Красноармейском направлении и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующих на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.Герасимов прибыл на передовые пункты управления соединений мотострелков и общевойскового объединения. Там ему доложили о выполнении задач командующий армией, командиры соединений и другие должностные лица. "В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", — добавили в Минобороны.Кроме того, Герасимов вручил госнаграды бойцам, наиболее отличившимся при освобождении территорий в ДНР, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении задач в зоне военных действий.
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004634573.html
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Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Центр"
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр" на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия
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безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов
Герасимов проинспектировал группировку "Центр"
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Центр"