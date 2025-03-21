https://ria.ru/20250321/gerasimov-2006385368.html

Герасимов проинспектировал группировку "Центр"

Герасимов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 21.03.2025

Герасимов проинспектировал группировку "Центр"

Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Центр" на Красноармейском направлении и поставил задачи на... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:53:00+03:00

2025-03-21T09:53:00+03:00

2025-03-21T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006387081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b20f70db2385b5409e0311fa58cde734.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Центр" на Красноармейском направлении и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующих на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.Герасимов прибыл на передовые пункты управления соединений мотострелков и общевойскового объединения. Там ему доложили о выполнении задач командующий армией, командиры соединений и другие должностные лица. "В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", — добавили в Минобороны.Кроме того, Герасимов вручил госнаграды бойцам, наиболее отличившимся при освобождении территорий в ДНР, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении задач в зоне военных действий.

https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004634573.html

https://ria.ru/20250312/putin-2004636653.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Центр" Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр" на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия 2025-03-21T09:53 true PT2M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов