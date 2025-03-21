https://ria.ru/20250321/gaza-2006431813.html

Израиль пригрозил ХАМАС дальнейшим захватом территорий в секторе Газа

Израиль пригрозил ХАМАС дальнейшим захватом территорий в секторе Газа - РИА Новости, 21.03.2025

Израиль пригрозил ХАМАС дальнейшим захватом территорий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит занимать территории в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится освободить израильских заложников,... РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T12:57:00+03:00

в мире

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит занимать территории в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится освободить израильских заложников, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. "Чем дольше ХАМАС будет отказываться освободить заложников, тем больше территорий он потеряет, и эти земли будут присоединены к Израилю", - заявил Кац, чью речь цитирует канцелярия министерства обороны. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году