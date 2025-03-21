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США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT - РИА Новости, 21.03.2025
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08:15 21.03.2025 (обновлено: 09:29 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ft-2006366793.html
США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT
США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT - РИА Новости, 21.03.2025
США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT
США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, пишет газета Financial... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:15:00+03:00
2025-03-21T09:29:00+03:00
в мире
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сша
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве."Администрация Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву", — приводит издание слова украинских чиновников.По их словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также чтобы сделка охватывала более широкий круг активов, которые переходят во владение Соединенных Штатов, украинские АЭС.Как заявили украинские чиновники, они обеспокоены, что в рамках более широкой сделки по ресурсам с США Киев могут заставить пойти на невыгодные для него условия.Как отметило Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в переговорах со Штатами по ресурсной сделке, администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.Глава американского Минэнерго Крис Райт ранее заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По словам Райта, при таком шаге Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных. Позже он добавил, что сейчас конкретных дискуссий об этом не идет.Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250312/rossija-2004500811.html
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в мире, дональд трамп, сша, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский
США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT

FT: США добиваются новых условий доступа к ресурсам и энергоактивам на Украине

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovРабочие на гранитном руднике в Житомирской области
Рабочие на гранитном руднике в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Рабочие на гранитном руднике в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.
"Администрация Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву", — приводит издание слова украинских чиновников.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль
12 марта, 12:38
По их словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также чтобы сделка охватывала более широкий круг активов, которые переходят во владение Соединенных Штатов, украинские АЭС.
Как заявили украинские чиновники, они обеспокоены, что в рамках более широкой сделки по ресурсам с США Киев могут заставить пойти на невыгодные для него условия.
Как отметило Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в переговорах со Штатами по ресурсной сделке, администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США
Вчера, 01:32
Глава американского Минэнерго Крис Райт ранее заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По словам Райта, при таком шаге Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных. Позже он добавил, что сейчас конкретных дискуссий об этом не идет.
Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В США не идет дискуссия о передаче АЭС на Украине в управление Вашингтона
Вчера, 04:52
 
В миреДональд ТрампСШАУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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