https://ria.ru/20250321/ft-2006366793.html

США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT

США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT - РИА Новости, 21.03.2025

США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT

США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, пишет газета Financial... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:15:00+03:00

2025-03-21T08:15:00+03:00

2025-03-21T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве."Администрация Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву", — приводит издание слова украинских чиновников.По их словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также чтобы сделка охватывала более широкий круг активов, которые переходят во владение Соединенных Штатов, украинские АЭС.Как заявили украинские чиновники, они обеспокоены, что в рамках более широкой сделки по ресурсам с США Киев могут заставить пойти на невыгодные для него условия.Как отметило Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в переговорах со Штатами по ресурсной сделке, администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.Глава американского Минэнерго Крис Райт ранее заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По словам Райта, при таком шаге Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных. Позже он добавил, что сейчас конкретных дискуссий об этом не идет.Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.

https://ria.ru/20250312/rossija-2004500811.html

https://ria.ru/20250320/aes-2006090407.html

https://ria.ru/20250320/ssha-2006100407.html

сша

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в мире, дональд трамп, сша, украина, киев, владимир зеленский