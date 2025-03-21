https://ria.ru/20250321/fsin-2006590806.html

Мусаевой продлили арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН

Мусаевой продлили арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН - РИА Новости, 21.03.2025

Мусаевой продлили арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН

Осужденной жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по новому уголовному делу о нападении на сотрудника ФСИН продлили меру... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:28:00+03:00

2025-03-21T21:28:00+03:00

2025-03-21T21:28:00+03:00

происшествия

грозный

нижний новгород

россия

рамзан кадыров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882089936_148:153:1246:771_1920x0_80_0_0_baea05b7627d7ca0b3816ed62f2d3525.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Осужденной жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по новому уголовному делу о нападении на сотрудника ФСИН продлили меру пресечения в виде ареста на полгода - максимально возможный срок, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. В пятницу Шалинский городской суд Чечни начал судебное следствие по новому уголовному делу, во время заседания государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил Савин агентству. "Продление меры пресечения в виде содержания под стражей на срок судебного следствия не может превышать шести месяцев по преступлению средней тяжести, в котором обвиняется Мусаева. И прокурор испросил как раз максимально возможный срок продления этой меры пресечения. Суд согласился с ним, продлив стражу на этот срок, сославшись на то, что Мусаева совершила преступление в период отбывания наказания, отрицательно характеризуется колонией, в которой отбывала наказание, и состоит на профилактическом учете как лицо, "склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов", - сказал адвокат. Савин добавил, что в ходе заседания он обращал внимание суда на то, что в заключении состояние здоровья его подзащитной постоянно регрессирует. По его словам, срок заключения Мусаевой по первому приговору должен был истечь 23 марта и она должна была выйти на свободу. В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой пять с половиной лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на пять лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20250321/rosnano-2006350525.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005809643.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

грозный

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), чеченская республика (чечня)