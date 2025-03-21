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ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование - РИА Новости, 21.03.2025
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11:02 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/fsin-2006401293.html
ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование
ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование - РИА Новости, 21.03.2025
ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование
ФСИН России намерена полностью заменить зарубежное оборудование на отечественное, аналоги в стране имеются, заявил в интервью РИА Новости замдиректора ведомства РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:02:00+03:00
2025-03-21T11:02:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН России намерена полностью заменить зарубежное оборудование на отечественное, аналоги в стране имеются, заявил в интервью РИА Новости замдиректора ведомства Сергей Щербаков. "Будем и дальше развивать защищенный сегмент нашей сети, усиливая безопасность, используя отечественное ПО и "железо". Лично я – приверженец политики импортозамещения. И в принципе, это в 309-м указе президента прописано, и в поручениях правительства, и других документах. Сейчас мы должны все оборудование, что у нас еще осталось, зарубежного производства полностью заменить на отечественное. Тем более аналоги есть", - сказал Щербаков.
https://ria.ru/20250321/fsin-2006365004.html
россия
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технологии, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование

ФСИН хочет полностью заменить зарубежное оборудование на отечественное

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН России намерена полностью заменить зарубежное оборудование на отечественное, аналоги в стране имеются, заявил в интервью РИА Новости замдиректора ведомства Сергей Щербаков.
"Будем и дальше развивать защищенный сегмент нашей сети, усиливая безопасность, используя отечественное ПО и "железо". Лично я – приверженец политики импортозамещения. И в принципе, это в 309-м указе президента прописано, и в поручениях правительства, и других документах. Сейчас мы должны все оборудование, что у нас еще осталось, зарубежного производства полностью заменить на отечественное. Тем более аналоги есть", - сказал Щербаков.
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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07:49
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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