https://ria.ru/20250321/fsin-2006401293.html

ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование

ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование - РИА Новости, 21.03.2025

ФСИН полностью перейдет на отечественное оборудование

ФСИН России намерена полностью заменить зарубежное оборудование на отечественное, аналоги в стране имеются, заявил в интервью РИА Новости замдиректора ведомства РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:02:00+03:00

2025-03-21T11:02:00+03:00

2025-03-21T11:02:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН России намерена полностью заменить зарубежное оборудование на отечественное, аналоги в стране имеются, заявил в интервью РИА Новости замдиректора ведомства Сергей Щербаков. "Будем и дальше развивать защищенный сегмент нашей сети, усиливая безопасность, используя отечественное ПО и "железо". Лично я – приверженец политики импортозамещения. И в принципе, это в 309-м указе президента прописано, и в поручениях правительства, и других документах. Сейчас мы должны все оборудование, что у нас еще осталось, зарубежного производства полностью заменить на отечественное. Тем более аналоги есть", - сказал Щербаков.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006365004.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)