https://ria.ru/20250321/fsin-2006365004.html

Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО

Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО - РИА Новости, 21.03.2025

Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО

ФСИН России начала тестировать средства интеллектуальной блокировки мобильной связи в следственных изоляторах, первые успешные эксперименты прошли в двух... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:49:00+03:00

2025-03-21T07:49:00+03:00

2025-03-21T07:54:00+03:00

общество

технологии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН России начала тестировать средства интеллектуальной блокировки мобильной связи в следственных изоляторах, первые успешные эксперименты прошли в двух московских СИЗО, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков. "В указанном направлении деятельности есть над чем работать. Это решение задачи блокирования мобильной связи на территории учреждений. Эта задача уже сложнее, ведь мы должны локализовать зону блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например на граждан. Такие средства интеллектуального блокирования есть, но они не дешевы. Именно они позволяют в текущее время добиться стопроцентного результата. Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100-процентного успеха", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006360614.html

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общество, технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)