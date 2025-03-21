https://ria.ru/20250321/fsin-2006365004.html
Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО
Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО - РИА Новости, 21.03.2025
Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО
ФСИН России начала тестировать средства интеллектуальной блокировки мобильной связи в следственных изоляторах, первые успешные эксперименты прошли в двух... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:49:00+03:00
2025-03-21T07:49:00+03:00
2025-03-21T07:54:00+03:00
общество
технологии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fedaff5037d47c0b5e4ed2b5465e205.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН России начала тестировать средства интеллектуальной блокировки мобильной связи в следственных изоляторах, первые успешные эксперименты прошли в двух московских СИЗО, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков. "В указанном направлении деятельности есть над чем работать. Это решение задачи блокирования мобильной связи на территории учреждений. Эта задача уже сложнее, ведь мы должны локализовать зону блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например на граждан. Такие средства интеллектуального блокирования есть, но они не дешевы. Именно они позволяют в текущее время добиться стопроцентного результата. Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100-процентного успеха", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20250321/fsin-2006360614.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555351_428:65:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a74755a5311e3b9998fe814576b6e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Технологии, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО
Замглавы Щербаков: ФСИН начала тест новых средств блокировки связи в СИЗО