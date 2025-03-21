https://ria.ru/20250321/fsin-2006360614.html

В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН

В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН - РИА Новости, 21.03.2025

В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН

Колл-центров в российских колониях нет, а ранее подтвержденные случаи были единичными и не носили массового характера, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН России... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:40:00+03:00

2025-03-21T06:40:00+03:00

2025-03-21T06:40:00+03:00

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Колл-центров в российских колониях нет, а ранее подтвержденные случаи были единичными и не носили массового характера, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН России Сергей Щербаков. "Такой проблемы сейчас нет. Примерно три года назад, еще до начала СВО, было выявлено несколько таких центров, где, по информации "Сбербанка", были обнаружены сим-карты, с которых и осуществлялись звонки. Оперативные подразделения тогда быстро отработали информацию и выявили, что колл-центров на территории учреждений УИС нет. Все подтвержденные случаи – единичные и не носили массового характера", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости. Он пояснил, что случаются единичные инциденты, которые фиксируются и пресекаются сотрудниками учреждений. "Наличие телефона в учреждении у спецконтингента – это уже в целом серьезное нарушение. Нередко телефоны проносят родственники, правозащитники, адвокаты на встречах, применяя различные ухищрения, прячут их", - добавил он.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)