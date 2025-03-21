Рейтинг@Mail.ru
В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/fsin-2006360614.html
В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН
В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН - РИА Новости, 21.03.2025
В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН
Колл-центров в российских колониях нет, а ранее подтвержденные случаи были единичными и не носили массового характера, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН России... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:40:00+03:00
2025-03-21T06:40:00+03:00
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927125130_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_712bd02664e4aafb265b87e26eb23307.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Колл-центров в российских колониях нет, а ранее подтвержденные случаи были единичными и не носили массового характера, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН России Сергей Щербаков. "Такой проблемы сейчас нет. Примерно три года назад, еще до начала СВО, было выявлено несколько таких центров, где, по информации "Сбербанка", были обнаружены сим-карты, с которых и осуществлялись звонки. Оперативные подразделения тогда быстро отработали информацию и выявили, что колл-центров на территории учреждений УИС нет. Все подтвержденные случаи – единичные и не носили массового характера", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости. Он пояснил, что случаются единичные инциденты, которые фиксируются и пресекаются сотрудниками учреждений. "Наличие телефона в учреждении у спецконтингента – это уже в целом серьезное нарушение. Нередко телефоны проносят родственники, правозащитники, адвокаты на встречах, применяя различные ухищрения, прячут их", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927125130_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8f7d1fa01b5de355e82259833516526c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В российских колониях нет колл-центров, заявил замглавы ФСИН

Замглавы ФСИН Щербаков: в российских колониях нет колл-центров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области)
Сотрудники Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудники Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Колл-центров в российских колониях нет, а ранее подтвержденные случаи были единичными и не носили массового характера, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН России Сергей Щербаков.
"Такой проблемы сейчас нет. Примерно три года назад, еще до начала СВО, было выявлено несколько таких центров, где, по информации "Сбербанка", были обнаружены сим-карты, с которых и осуществлялись звонки. Оперативные подразделения тогда быстро отработали информацию и выявили, что колл-центров на территории учреждений УИС нет. Все подтвержденные случаи – единичные и не носили массового характера", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что случаются единичные инциденты, которые фиксируются и пресекаются сотрудниками учреждений.
"Наличие телефона в учреждении у спецконтингента – это уже в целом серьезное нарушение. Нередко телефоны проносят родственники, правозащитники, адвокаты на встречах, применяя различные ухищрения, прячут их", - добавил он.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год
01:18
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала