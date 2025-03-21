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Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ - РИА Новости, 21.03.2025
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04:19 21.03.2025 (обновлено: 04:20 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/fsin-2006353007.html
Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ
Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ - РИА Новости, 21.03.2025
Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ
ФСИН РФ находится на пороге нового противостояния с хакерами, все чаще использующими программы искусственного интеллекта, бороться с ними помогут новые средства РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T04:19:00+03:00
2025-03-21T04:20:00+03:00
технологии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН РФ находится на пороге нового противостояния с хакерами, все чаще использующими программы искусственного интеллекта, бороться с ними помогут новые средства безопасности, сообщил РИА Новости заместитель директора ведомства Сергей Щербаков. "На сегодняшний день наметилась тенденция: автоматизация атак. То есть атаки все чаще осуществляют роботы (программы), а не люди. Кругом автоматизация. По факту, сталкиваемся с тем, что на стороне злоумышленников стоит тот самый искусственный интеллект. И мы на пороге новой эпохи противостояния. Это, конечно, не "Скайнет", как в фильме "Терминатор", но уже близко к этому…" – сказал Щербаков в интервью РИА Новости. По его словам, вредоносная программа, запущенная в систему ФСИН, четко идентифицирует свои цели, определяет, какая эта база данных, какая система, как она работает, какую информацию содержит или передает. "ИИ обрабатывает информацию, анализирует, не ведут ли к этому серверу какие-то обращения, а есть ли активность, почему нет потока данных и так далее. И принимает решение, что нет, я туда не пойду, пойду дальше искать реальную базу. И это действительно проблема, в решении которой могут помочь новые средства безопасности, такие как платформы создания и распределения ложных данных", - добавил Щербаков.
https://ria.ru/20250321/fsin-2006351371.html
РИА Новости
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Новости
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технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Технологии, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ

Замглавы ФСИН Щербаков: хакеры при атаках все чаще используют ИИ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России
Сотрудница ФСИН России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН РФ находится на пороге нового противостояния с хакерами, все чаще использующими программы искусственного интеллекта, бороться с ними помогут новые средства безопасности, сообщил РИА Новости заместитель директора ведомства Сергей Щербаков.
"На сегодняшний день наметилась тенденция: автоматизация атак. То есть атаки все чаще осуществляют роботы (программы), а не люди. Кругом автоматизация. По факту, сталкиваемся с тем, что на стороне злоумышленников стоит тот самый искусственный интеллект. И мы на пороге новой эпохи противостояния. Это, конечно, не "Скайнет", как в фильме "Терминатор", но уже близко к этому…" – сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
По его словам, вредоносная программа, запущенная в систему ФСИН, четко идентифицирует свои цели, определяет, какая эта база данных, какая система, как она работает, какую информацию содержит или передает.
"ИИ обрабатывает информацию, анализирует, не ведут ли к этому серверу какие-то обращения, а есть ли активность, почему нет потока данных и так далее. И принимает решение, что нет, я туда не пойду, пойду дальше искать реальную базу. И это действительно проблема, в решении которой могут помочь новые средства безопасности, такие как платформы создания и распределения ложных данных", - добавил Щербаков.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак
03:38
 
ТехнологииФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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