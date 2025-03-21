https://ria.ru/20250321/fsin-2006353007.html

Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ

Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ - РИА Новости, 21.03.2025

Замглавы ФСИН рассказал, что хакеры при атаках все чаще используют ИИ

ФСИН РФ находится на пороге нового противостояния с хакерами, все чаще использующими программы искусственного интеллекта, бороться с ними помогут новые средства РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:19:00+03:00

2025-03-21T04:19:00+03:00

2025-03-21T04:20:00+03:00

технологии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edd3dfd8ff861a6e7b30897601aee0ae.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ФСИН РФ находится на пороге нового противостояния с хакерами, все чаще использующими программы искусственного интеллекта, бороться с ними помогут новые средства безопасности, сообщил РИА Новости заместитель директора ведомства Сергей Щербаков. "На сегодняшний день наметилась тенденция: автоматизация атак. То есть атаки все чаще осуществляют роботы (программы), а не люди. Кругом автоматизация. По факту, сталкиваемся с тем, что на стороне злоумышленников стоит тот самый искусственный интеллект. И мы на пороге новой эпохи противостояния. Это, конечно, не "Скайнет", как в фильме "Терминатор", но уже близко к этому…" – сказал Щербаков в интервью РИА Новости. По его словам, вредоносная программа, запущенная в систему ФСИН, четко идентифицирует свои цели, определяет, какая эта база данных, какая система, как она работает, какую информацию содержит или передает. "ИИ обрабатывает информацию, анализирует, не ведут ли к этому серверу какие-то обращения, а есть ли активность, почему нет потока данных и так далее. И принимает решение, что нет, я туда не пойду, пойду дальше искать реальную базу. И это действительно проблема, в решении которой могут помочь новые средства безопасности, такие как платформы создания и распределения ложных данных", - добавил Щербаков.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006351371.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)