https://ria.ru/20250321/fsin-2006351371.html

Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак

Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак - РИА Новости, 21.03.2025

Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак

Хакеры во время кибератак на системы ФСИН пытаются добраться до баз данных и документов для служебного пользования, сообщил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:38:00+03:00

2025-03-21T03:38:00+03:00

2025-03-21T03:38:00+03:00

технологии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Хакеры во время кибератак на системы ФСИН пытаются добраться до баз данных и документов для служебного пользования, сообщил РИА Новости заместитель директора службы Сергей Щербаков. "Злоумышленники, анализируя трафик, пытаются понять, где происходит наибольшая сетевая активность. Это, например, базы данных, информация служебного характера – ДСП (для служебного пользования – ред.), потоки видеоданных и другое. Для защиты мы используем средства криптографии, есть отдельная защищенная сеть, построенная полностью на отечественном оборудовании", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006348431.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)