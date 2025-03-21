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Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак - РИА Новости, 21.03.2025
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03:38 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/fsin-2006351371.html
Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак
Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак - РИА Новости, 21.03.2025
Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак
Хакеры во время кибератак на системы ФСИН пытаются добраться до баз данных и документов для служебного пользования, сообщил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:38:00+03:00
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технологии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Хакеры во время кибератак на системы ФСИН пытаются добраться до баз данных и документов для служебного пользования, сообщил РИА Новости заместитель директора службы Сергей Щербаков. "Злоумышленники, анализируя трафик, пытаются понять, где происходит наибольшая сетевая активность. Это, например, базы данных, информация служебного характера – ДСП (для служебного пользования – ред.), потоки видеоданных и другое. Для защиты мы используем средства криптографии, есть отдельная защищенная сеть, построенная полностью на отечественном оборудовании", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
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РИА Новости
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технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Технологии, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Замглавы ФСИН рассказал, до чего пытаются добраться хакеры во время атак

Замглавы ФСИН Щербаков: хакеры во время атак пытаются добраться до баз данных

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Хакеры во время кибератак на системы ФСИН пытаются добраться до баз данных и документов для служебного пользования, сообщил РИА Новости заместитель директора службы Сергей Щербаков.
"Злоумышленники, анализируя трафик, пытаются понять, где происходит наибольшая сетевая активность. Это, например, базы данных, информация служебного характера – ДСП (для служебного пользования – ред.), потоки видеоданных и другое. Для защиты мы используем средства криптографии, есть отдельная защищенная сеть, построенная полностью на отечественном оборудовании", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
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Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы
02:28
 
ТехнологииФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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