https://ria.ru/20250321/fsin-2006348431.html
Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы
Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы - РИА Новости, 21.03.2025
Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы
Кибератаки на системы ФСИН являются целенаправленной работой целых коллективов, а также сотрудников иностранных спецслужб, сообщил РИА Новости замдиректора... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T02:28:00+03:00
2025-03-21T02:28:00+03:00
2025-03-21T03:18:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edd3dfd8ff861a6e7b30897601aee0ae.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Кибератаки на системы ФСИН являются целенаправленной работой целых коллективов, а также сотрудников иностранных спецслужб, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков. "Здесь можно констатировать целенаправленную работу против нашей системы. Такие атаки не совершаются группой студентов – это коллективы людей, иногда и сотрудников спецслужб иностранных государств, которые целенаправленно выбирают объектом атаки сетевую инфраструктуру ФСИН. Хакеры зачастую ищут и часто находят новые способы и средства атаки, о которых еще никому не известно, прощупывают сетевую инфраструктуру на предмет взлома. Наша задача – им противостоять, выстраивая защиту", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edd7a843b5ddf948774ddfbf4537e181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы
Замглавы ФСИН Щербаков: за атаками на системы также стоят иностранные спецслужбы