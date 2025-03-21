https://ria.ru/20250321/fsin-2006348431.html

Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы

Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы - РИА Новости, 21.03.2025

Замглавы ФСИН рассказал, кто стоит за кибератаками на системы службы

Кибератаки на системы ФСИН являются целенаправленной работой целых коллективов, а также сотрудников иностранных спецслужб, сообщил РИА Новости замдиректора... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:28:00+03:00

2025-03-21T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Кибератаки на системы ФСИН являются целенаправленной работой целых коллективов, а также сотрудников иностранных спецслужб, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков. "Здесь можно констатировать целенаправленную работу против нашей системы. Такие атаки не совершаются группой студентов – это коллективы людей, иногда и сотрудников спецслужб иностранных государств, которые целенаправленно выбирают объектом атаки сетевую инфраструктуру ФСИН. Хакеры зачастую ищут и часто находят новые способы и средства атаки, о которых еще никому не известно, прощупывают сетевую инфраструктуру на предмет взлома. Наша задача – им противостоять, выстраивая защиту", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html

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