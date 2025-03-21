https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html

ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год

ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год - РИА Новости, 21.03.2025

ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год

ФСИН России в 2024 году зафиксировала более 600 кибератак на свои системы, в том числе 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения, сообщил РИА... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T01:18:00+03:00

2025-03-21T01:18:00+03:00

2025-03-21T01:18:00+03:00

технологии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСИН России в 2024 году зафиксировала более 600 кибератак на свои системы, в том числе 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков. "В прошлом году зафиксировано более 600 значимых инцидентов, среди которых наиболее опасные - это 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения в электронные системы ФСИН. Помимо этого, регистрируем более 1 тысячи DDoS-атак и более 10 тысяч различных событий. По всем инцидентам принимаются меры по их локализации и разбору источников угроз", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20250312/rossija-2004512669.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)