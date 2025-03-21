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ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год - РИА Новости, 21.03.2025
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01:18 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html
ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год
ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год - РИА Новости, 21.03.2025
ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год
ФСИН России в 2024 году зафиксировала более 600 кибератак на свои системы, в том числе 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения, сообщил РИА... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:18:00+03:00
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технологии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСИН России в 2024 году зафиксировала более 600 кибератак на свои системы, в том числе 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков. "В прошлом году зафиксировано более 600 значимых инцидентов, среди которых наиболее опасные - это 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения в электронные системы ФСИН. Помимо этого, регистрируем более 1 тысячи DDoS-атак и более 10 тысяч различных событий. По всем инцидентам принимаются меры по их локализации и разбору источников угроз", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
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технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Технологии, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы за год

ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСИН России в 2024 году зафиксировала более 600 кибератак на свои системы, в том числе 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения, сообщил РИА Новости замдиректора службы Сергей Щербаков.
"В прошлом году зафиксировано более 600 значимых инцидентов, среди которых наиболее опасные - это 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения в электронные системы ФСИН. Помимо этого, регистрируем более 1 тысячи DDoS-атак и более 10 тысяч различных событий. По всем инцидентам принимаются меры по их локализации и разбору источников угроз", - сказал Щербаков в интервью РИА Новости.
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