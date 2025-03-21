Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине
Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро военной помощи Украине
Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро, сообщают немецкие СМИ.
Ранее в пятницу бундесрат - законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии - утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине.
"Бюджетный комитет бундестага дал зеленый свет пакету дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро", - пишет Focus.
"Бюджетный комитет бундестага одобрил давно обсуждаемый пакет дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро. Специализирующиеся (на бюджетных вопросах - ред.) политики дали зелёный свет предложению федерального правительства, как подтвердили участники заседания агентству DPA. Пакет включает в себя дополнительные 3 миллиарда евро на этот год", - сообщает в свою очередь агентство DPA.
С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит 7 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.