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Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине - РИА Новости, 21.03.2025
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16:56 21.03.2025 (обновлено: 17:27 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/frg-2006537802.html
Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине
Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине
Бюджетный комитет бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро, сообщают немецкие СМИ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:56:00+03:00
2025-03-21T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро, сообщают немецкие СМИ.Ранее в пятницу бундесрат - законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии - утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине."Бюджетный комитет бундестага дал зеленый свет пакету дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро", - пишет Focus."Бюджетный комитет бундестага одобрил давно обсуждаемый пакет дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро. Специализирующиеся (на бюджетных вопросах - ред.) политики дали зелёный свет предложению федерального правительства, как подтвердили участники заседания агентству DPA. Пакет включает в себя дополнительные 3 миллиарда евро на этот год", - сообщает в свою очередь агентство DPA.С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит 7 миллиардов евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html
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украина, германия, в мире, нато, сергей лавров, россия
Украина, Германия, В мире, НАТО, Сергей Лавров, Россия
Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине

Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро военной помощи Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро, сообщают немецкие СМИ.
Ранее в пятницу бундесрат - законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии - утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине.
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"Бюджетный комитет бундестага дал зеленый свет пакету дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро", - пишет Focus.
"Бюджетный комитет бундестага одобрил давно обсуждаемый пакет дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро. Специализирующиеся (на бюджетных вопросах - ред.) политики дали зелёный свет предложению федерального правительства, как подтвердили участники заседания агентству DPA. Пакет включает в себя дополнительные 3 миллиарда евро на этот год", - сообщает в свою очередь агентство DPA.
С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит 7 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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