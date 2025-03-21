https://ria.ru/20250321/frg-2006537802.html

Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине

Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине - РИА Новости, 21.03.2025

Комитет бундестага одобрил выделение трех миллиардов евро Украине

Бюджетный комитет бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро, сообщают немецкие СМИ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:56:00+03:00

2025-03-21T16:56:00+03:00

2025-03-21T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро, сообщают немецкие СМИ.Ранее в пятницу бундесрат - законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии - утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине."Бюджетный комитет бундестага дал зеленый свет пакету дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро", - пишет Focus."Бюджетный комитет бундестага одобрил давно обсуждаемый пакет дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро. Специализирующиеся (на бюджетных вопросах - ред.) политики дали зелёный свет предложению федерального правительства, как подтвердили участники заседания агентству DPA. Пакет включает в себя дополнительные 3 миллиарда евро на этот год", - сообщает в свою очередь агентство DPA.С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит 7 миллиардов евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, германия, в мире, нато, сергей лавров, россия