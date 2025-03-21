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В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины - РИА Новости, 21.03.2025
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16:14 21.03.2025 (обновлено: 16:28 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/frg-2006521644.html
В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины
В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины - РИА Новости, 21.03.2025
В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины
Немецкие правоохранители провели обыски по подозрению двух мужчин в контрабанде боевого оружия из зоны украинского конфликта и на Украину, сообщается в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Немецкие правоохранители провели обыски по подозрению двух мужчин в контрабанде боевого оружия из зоны украинского конфликта и на Украину, сообщается в пресс-релизе полиции города Дельменхорст на севере ФРГ. "Полиция и прокуратура ведут расследование в отношении двух мужчин из (округа - ред.) Везермарш по подозрению в нарушении закона о контроле за оборотом оружия и военной техники… Поэтому по запросу прокуратуры (города - ред.) Ольденбурга 17 марта 2025 года были проведен обыск в общей сложности пяти объектов… на основании выданных судом ордеров", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу. Мужчины в возрасте 28 и 45 лет подозреваются в использовании поставок гуманитарной помощи на Украину для незаконного ввоза и вывоза оружия, отмечает полиция. Однако в ходе обысков удалось найти только пневматическое оружие, говорится в сообщении. При этом были обнаружены "многочисленные улики", поэтому правоохранители продолжают расследование.
https://ria.ru/20250321/frg-2006437696.html
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в мире, украина, германия
В мире, Украина, Германия
В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины

В Германии провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Немецкие правоохранители провели обыски по подозрению двух мужчин в контрабанде боевого оружия из зоны украинского конфликта и на Украину, сообщается в пресс-релизе полиции города Дельменхорст на севере ФРГ.
"Полиция и прокуратура ведут расследование в отношении двух мужчин из (округа - ред.) Везермарш по подозрению в нарушении закона о контроле за оборотом оружия и военной техники… Поэтому по запросу прокуратуры (города - ред.) Ольденбурга 17 марта 2025 года были проведен обыск в общей сложности пяти объектов… на основании выданных судом ордеров", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу.
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Мужчины в возрасте 28 и 45 лет подозреваются в использовании поставок гуманитарной помощи на Украину для незаконного ввоза и вывоза оружия, отмечает полиция.
Однако в ходе обысков удалось найти только пневматическое оружие, говорится в сообщении. При этом были обнаружены "многочисленные улики", поэтому правоохранители продолжают расследование.
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