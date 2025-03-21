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Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ - РИА Новости, 21.03.2025
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13:12 21.03.2025 (обновлено: 13:28 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/frg-2006437696.html
Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ
Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ - РИА Новости, 21.03.2025
Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ
Бундесрат - законодательный орган Германии, представляющий федеральные земли страны, - согласовал решение парламента (бундестага) об изменении конституции... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:12:00+03:00
2025-03-21T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бундесрат - законодательный орган Германии, представляющий федеральные земли страны, - согласовал решение парламента (бундестага) об изменении конституции страны, которое позволяет существенно увеличивать государственные заимствования для растущих расходов на оборону и инфраструктуру."В общей сложности 53 голоса. Таким образом, бундесрат требующимся большинством голосов принял решение одобрить закон", - заявила председатель бундесрата Анке Релингер. Трансляция велась на сайте бундесрата.Для принятия закона требовалось не менее двух третей голосов (не менее 46 из 69 голосов).Во вторник бундестаг старого созыва большинством голосов принял поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. В результате поименного голосования за принятие реформ по обходу данных ограничений проголосовали 513 депутатов немецкого парламента, против - 207.
https://ria.ru/20250309/timoshenko-2003880129.html
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германия, в мире
Германия, В мире
Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ

Бундесрат согласовал поправки в конституцию ФРГ для увеличения военных расходов

© Фото : Patrick Jayne and ThomasЗдание бундесрата
Здание бундесрата - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Patrick Jayne and Thomas
Здание бундесрата. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бундесрат - законодательный орган Германии, представляющий федеральные земли страны, - согласовал решение парламента (бундестага) об изменении конституции страны, которое позволяет существенно увеличивать государственные заимствования для растущих расходов на оборону и инфраструктуру.
"В общей сложности 53 голоса. Таким образом, бундесрат требующимся большинством голосов принял решение одобрить закон", - заявила председатель бундесрата Анке Релингер. Трансляция велась на сайте бундесрата.
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Для принятия закона требовалось не менее двух третей голосов (не менее 46 из 69 голосов).
Во вторник бундестаг старого созыва большинством голосов принял поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. В результате поименного голосования за принятие реформ по обходу данных ограничений проголосовали 513 депутатов немецкого парламента, против - 207.
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