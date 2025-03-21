https://ria.ru/20250321/frg-2006437696.html

Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ

Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ - РИА Новости, 21.03.2025

Бундесрат согласовал поправки для увеличения военных расходов ФРГ

Бундесрат - законодательный орган Германии, представляющий федеральные земли страны, - согласовал решение парламента (бундестага) об изменении конституции... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:12:00+03:00

2025-03-21T13:12:00+03:00

2025-03-21T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бундесрат - законодательный орган Германии, представляющий федеральные земли страны, - согласовал решение парламента (бундестага) об изменении конституции страны, которое позволяет существенно увеличивать государственные заимствования для растущих расходов на оборону и инфраструктуру."В общей сложности 53 голоса. Таким образом, бундесрат требующимся большинством голосов принял решение одобрить закон", - заявила председатель бундесрата Анке Релингер. Трансляция велась на сайте бундесрата.Для принятия закона требовалось не менее двух третей голосов (не менее 46 из 69 голосов).Во вторник бундестаг старого созыва большинством голосов принял поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. В результате поименного голосования за принятие реформ по обходу данных ограничений проголосовали 513 депутатов немецкого парламента, против - 207.

https://ria.ru/20250309/timoshenko-2003880129.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, в мире