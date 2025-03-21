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Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС - РИА Новости, 21.03.2025
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11:20 21.03.2025 (обновлено: 11:37 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/frantsiya-2006405577.html
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС - РИА Новости, 21.03.2025
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора. РИА Новости, 21.03.2025
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора."Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сообщается в пресс-релизе Arcom.Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) таким образом обязало французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание российских телеканалов.
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евросоюз, в мире, франция
Евросоюз, В мире, Франция
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Французский медиарегулятор Arcom запретил вещание в стране Пятого канала и СТС

© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersПульт
Пульт - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора.
"Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сообщается в пресс-релизе Arcom.
Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) таким образом обязало французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание российских телеканалов.
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