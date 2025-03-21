https://ria.ru/20250321/frantsiya-2006405577.html
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС - РИА Новости, 21.03.2025
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:20:00+03:00
2025-03-21T11:20:00+03:00
2025-03-21T11:37:00+03:00
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора."Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сообщается в пресс-релизе Arcom.Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) таким образом обязало французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание российских телеканалов.
https://ria.ru/20250321/gretsija-2006368304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, франция
Евросоюз, В мире, Франция
Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
Французский медиарегулятор Arcom запретил вещание в стране Пятого канала и СТС
ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора.
"Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сообщается в пресс-релизе Arcom.
Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) таким образом обязало французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание российских телеканалов.