https://ria.ru/20250321/frantsiya-2006405577.html

Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС - РИА Новости, 21.03.2025

Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:20:00+03:00

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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom постановил запретить вещание в стране 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза, следует из заявления медиарегулятора."Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сообщается в пресс-релизе Arcom.Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) таким образом обязало французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание российских телеканалов.

https://ria.ru/20250321/gretsija-2006368304.html

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, франция