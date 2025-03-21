https://ria.ru/20250321/fosagro-2006422350.html

"ФосАгро" запустила на "Апатите" в Череповце АСУП отечественной разработки

"ФосАгро" запустила на "Апатите" в Череповце АСУП отечественной разработки - РИА Новости, 21.03.2025

"ФосАгро" запустила на "Апатите" в Череповце АСУП отечественной разработки

На Череповецком комплексе АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") в промышленную эксплуатацию запущена автоматизированная система управления производством -... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:00:00+03:00

2025-03-21T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Череповецком комплексе АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") в промышленную эксплуатацию запущена автоматизированная система управления производством - первая отечественная система АСУП для крупного холдинга химической отрасли, сообщает "ФосАгро". Как отмечается в сообщении, "ФосАгро" является активным участником программы импортозамещения в сфере ИТ, инициированной правительством РФ. Компания выступила якорным заказчиком двух особо значимых проектов, в числе которых "Внедрение системы управления производством MES-системы (АСУП) для крупного холдинга химической отрасли". Работа по созданию и совершенствованию АСУП велась с конца 2022 года под эгидой Индустриального центра компетенции "Химия и фармацевтика" с привлечением гранта фонда "Сколково". Исполнителем выступила Группа компаний "Цифра". "Это один из ключевых проектов цифровой трансформации предприятия и важнейшая ступень в укреплении технологического суверенитета "ФосАгро". Новая система значительно более гибкая. Она позволяет оперативно вносить изменения в случае расширения и модернизации отдельных технологических цепочек или целых цехов. Теперь мы не ограничены отсутствием лицензий на ПО и технической поддержки зарубежных разработчиков. Перед нами открываются практически неограниченные перспективы по развитию автоматизации производств. Это особенно важно, учитывая масштабную инвестиционную программу компании на ближайшие годы", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АО "Апатит" Александра Гильгенберга. Основное назначение системы – предоставить актуальную информацию о работе предприятия в режиме онлайн и получать отчетность. Одним из основных ее элементов является цифровая объектная модель - иерархически выстроенный каталог всех производственных объектов Череповецкого комплекса АО "Апатит". Информация представлена в виде более чем 1100 мнемосхем, каждая их которых в режиме реального времени отображает состояние производства и значения ключевых параметров. Любой из более чем 50 тысяч показателей также может быть выведен в качестве тренда, чтобы отследить динамику его изменений. Система позволяет генерировать отчеты, контролировать нормы технологических регламентов, выдавать предупреждения, а также формировать данные для последующего расчета экономических показателей в корпоративной информационной системе. В настоящий момент к АСУП подключены все 36 автоматизированных систем управления технологическим процессом Череповецкого комплекса. "Таким образом мы решили сразу несколько задач, в числе которых импортозамещение критически важного ПО, обеспечение непрерывности производства, а также создание фундамента дальнейшего повышения эффективности за счет применения передовых цифровых решений", - отметил заместитель генерального директора АО "Апатит" по информационным технологиям Денис Новиков. В настоящее время готовится тиражирование системы на другие промышленные комплексы "ФосАгро" в Кировске, Волхове и Балакове. В компании добавили, что следующим этапом развития АСУП станет дополнение ее функциональности технологиями ИИ.

https://ria.ru/20250319/fosagrotsifrovoysuverenitet--2005925813.html

https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фосагро, апатит, россия