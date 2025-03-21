Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах пропал российский турист - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:38 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/filippiny-2006396666.html
На Филиппинах пропал российский турист
На Филиппинах пропал российский турист - РИА Новости, 21.03.2025
На Филиппинах пропал российский турист
Гражданин России вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:38:00+03:00
2025-03-21T10:38:00+03:00
туризм
россия
филиппины
валенсия (область)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147952/47/1479524729_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f73c8b44e566140b7712543ecfe8fd86.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданин России вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин, сообщает в пятницу агентство Philippines News Agency. "Продолжаются поисково-спасательные операции в отношении шести иностранцев, которые пропали без вести после того, как в среду отправились в однодневный поход на гору Талинис в городе Валенсия провинции Восточный Негрос", - сообщает агентство. Отмечается, что 38-летний гражданин России Антон Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады соответственно отправились в поход около 8 утра в среду (3 часа утра мск). По предварительным данным, туристы не имели запасов на ночевку или длительное пребывание. Как заявил представитель провинциального управления полиции Восточного Негроса Стивен Полинар, на данный момент сотрудники экстренных службы и волонтерские группы продолжают поисково-спасательные работы. В частности, им удалось обнаружить следы иностранцев и мотоциклы, оставленные в начале маршрута - в барангае (районе - ред.) Малабо. Предположительно, конечной целью туристов должны были стать озера Балинсасайао и Данао. По данным местных СМИ, двоих из шести человек удалось найти, их имена и состояние не уточняются. Официальной информации пока нет. Гора Талинис - это вулкан, находящийся в провинции Восточный Негрос, находящейся в центральной части Филиппин. Она является частью вулканического комплекса, который также включает несколько других вершин. Высота горы Талинис достигает почти 1,9 тысячи метров над уровнем моря, что делает ее второй после вулкана Канлаон самой высокой горой на острове Негрос. Гора Талинис является популярным туристическим направлением.
https://ria.ru/20250308/eksperty-2003774788.html
https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html
россия
филиппины
валенсия (область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147952/47/1479524729_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_845fba28f5904a22e9e2c68e01c9fecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, филиппины, валенсия (область), туризм
Туризм, Россия, Филиппины, Валенсия (область), Туризм
На Филиппинах пропал российский турист

На Филиппинах россиянин пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис

© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданин России вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин, сообщает в пятницу агентство Philippines News Agency.
"Продолжаются поисково-спасательные операции в отношении шести иностранцев, которые пропали без вести после того, как в среду отправились в однодневный поход на гору Талинис в городе Валенсия провинции Восточный Негрос", - сообщает агентство.
Марокко. Туристы у океана в Агадире - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы
8 марта, 09:05
Отмечается, что 38-летний гражданин России Антон Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады соответственно отправились в поход около 8 утра в среду (3 часа утра мск). По предварительным данным, туристы не имели запасов на ночевку или длительное пребывание.
Как заявил представитель провинциального управления полиции Восточного Негроса Стивен Полинар, на данный момент сотрудники экстренных службы и волонтерские группы продолжают поисково-спасательные работы. В частности, им удалось обнаружить следы иностранцев и мотоциклы, оставленные в начале маршрута - в барангае (районе - ред.) Малабо. Предположительно, конечной целью туристов должны были стать озера Балинсасайао и Данао.
По данным местных СМИ, двоих из шести человек удалось найти, их имена и состояние не уточняются. Официальной информации пока нет.
Гора Талинис - это вулкан, находящийся в провинции Восточный Негрос, находящейся в центральной части Филиппин. Она является частью вулканического комплекса, который также включает несколько других вершин. Высота горы Талинис достигает почти 1,9 тысячи метров над уровнем моря, что делает ее второй после вулкана Канлаон самой высокой горой на острове Негрос. Гора Талинис является популярным туристическим направлением.
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
У берегов Филиппин погибли два российских туриста
28 февраля, 07:05
 
ТуризмРоссияФилиппиныВаленсия (область)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала