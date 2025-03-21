https://ria.ru/20250321/filippiny-2006396666.html

На Филиппинах пропал российский турист

На Филиппинах пропал российский турист - РИА Новости, 21.03.2025

На Филиппинах пропал российский турист

Гражданин России вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:38:00+03:00

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2025-03-21T10:38:00+03:00

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валенсия (область)

туризм

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданин России вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин, сообщает в пятницу агентство Philippines News Agency. "Продолжаются поисково-спасательные операции в отношении шести иностранцев, которые пропали без вести после того, как в среду отправились в однодневный поход на гору Талинис в городе Валенсия провинции Восточный Негрос", - сообщает агентство. Отмечается, что 38-летний гражданин России Антон Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады соответственно отправились в поход около 8 утра в среду (3 часа утра мск). По предварительным данным, туристы не имели запасов на ночевку или длительное пребывание. Как заявил представитель провинциального управления полиции Восточного Негроса Стивен Полинар, на данный момент сотрудники экстренных службы и волонтерские группы продолжают поисково-спасательные работы. В частности, им удалось обнаружить следы иностранцев и мотоциклы, оставленные в начале маршрута - в барангае (районе - ред.) Малабо. Предположительно, конечной целью туристов должны были стать озера Балинсасайао и Данао. По данным местных СМИ, двоих из шести человек удалось найти, их имена и состояние не уточняются. Официальной информации пока нет. Гора Талинис - это вулкан, находящийся в провинции Восточный Негрос, находящейся в центральной части Филиппин. Она является частью вулканического комплекса, который также включает несколько других вершин. Высота горы Талинис достигает почти 1,9 тысячи метров над уровнем моря, что делает ее второй после вулкана Канлаон самой высокой горой на острове Негрос. Гора Талинис является популярным туристическим направлением.

https://ria.ru/20250308/eksperty-2003774788.html

https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html

россия

филиппины

валенсия (область)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, филиппины, валенсия (область), туризм