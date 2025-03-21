https://ria.ru/20250321/falkov-2006578164.html

Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов

Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025

Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов

Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:53:00+03:00

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2025-03-21T19:53:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве. Его слова приводит РБК."Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете", — сказал он.Министр отметил, что проблемы чаще всего бывают с иностранцами, обучающимися в вузах на платной основе.Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России.Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.Указ президента Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.

https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004336220.html

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общество, россия, валерий фальков