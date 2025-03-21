https://ria.ru/20250321/falkov-2006578164.html
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов
Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:53:00+03:00
2025-03-21T19:53:00+03:00
2025-03-21T19:53:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f05378d49a299d3964e6c5c1b4026df.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве. Его слова приводит РБК."Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете", — сказал он.Министр отметил, что проблемы чаще всего бывают с иностранцами, обучающимися в вузах на платной основе.Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России.Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.Указ президента Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004336220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301b38317fc40f1828c8b9f64cc0397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов в вузы РФ