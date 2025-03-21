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Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
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19:53 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/falkov-2006578164.html
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов
Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:53:00+03:00
2025-03-21T19:53:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве. Его слова приводит РБК."Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете", — сказал он.Министр отметил, что проблемы чаще всего бывают с иностранцами, обучающимися в вузах на платной основе.Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России.Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.Указ президента Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004336220.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов

Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов в вузы РФ

© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве. Его слова приводит РБК.
"Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете", — сказал он.
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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы
18 марта, 17:22
Министр отметил, что проблемы чаще всего бывают с иностранцами, обучающимися в вузах на платной основе.
Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России.
Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
Указ президента Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
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ОбществоРоссияВалерий Фальков
 
 
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