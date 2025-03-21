https://ria.ru/20250321/evropa-2006434469.html

Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации

Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации - РИА Новости, 21.03.2025

Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации

Многим европейцам не нравится тенденция к милитаризации Европы, но в основном все действуют в этом мейнстриме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многим европейцам не нравится тенденция к милитаризации Европы, но в основном все действуют в этом мейнстриме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке и не добавляет безопасности. "Очевидно, что многим европейцам это не нравится, но практически все следуют в этом мейнстриме", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

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европа, россия, дмитрий песков, в мире