https://ria.ru/20250321/evropa-2006434469.html
Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации
Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации - РИА Новости, 21.03.2025
Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации
Многим европейцам не нравится тенденция к милитаризации Европы, но в основном все действуют в этом мейнстриме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:04:00+03:00
2025-03-21T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многим европейцам не нравится тенденция к милитаризации Европы, но в основном все действуют в этом мейнстриме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке и не добавляет безопасности. "Очевидно, что многим европейцам это не нравится, но практически все следуют в этом мейнстриме", - сказал Песков.
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации
Песков: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации