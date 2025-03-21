https://ria.ru/20250321/evropa-2006428598.html
Bloomberg: запасы тротила в Европе истощены до предела
Bloomberg: запасы тротила в Европе истощены до предела - РИА Новости, 21.03.2025
Bloomberg: запасы тротила в Европе истощены до предела
Европейские запасы тротила и других взрывчатых веществ истощены до предела, в связи с чем ЕС пытается увеличить производство взрывчатки, передает агентство... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:34:00+03:00
2025-03-21T12:34:00+03:00
2025-03-21T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские запасы тротила и других взрывчатых веществ истощены до предела, в связи с чем ЕС пытается увеличить производство взрывчатки, передает агентство Bloomberg. "Европейские правительства покопались в своих запасах боеприпасов, чтобы вооружить Украину, показывая, насколько малы их запасы... Это до предела истощило запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте", - пишет агентство. Отмечается, что ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4,3 тысячи метрических тонн, что, по оценкам, составит более 30%, но в настоящее время у блока есть только один крупный завод по производству тротила, обслуживающий местное производство, которым управляет компания Nitro-Chem в Польше. В будущем планируется строительство еще одного завода в Финляндии.
https://ria.ru/20250319/kallas-2006072014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, финляндия, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Финляндия, Евросоюз
Bloomberg: запасы тротила в Европе истощены до предела
Bloomberg: помощь Украине до предела истощила запасы тротила в Европе