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В США жестко отчитали Европу за позицию по России - РИА Новости, 21.03.2025
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03:31 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/evropa-2006351190.html
В США жестко отчитали Европу за позицию по России
В США жестко отчитали Европу за позицию по России - РИА Новости, 21.03.2025
В США жестко отчитали Европу за позицию по России
Перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами показывает Европе необходимость выхода из “параллельной вселенной”, такое мнение высказали аналитики РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами показывает Европе необходимость выхода из “параллельной вселенной”, такое мнение высказали аналитики американского издания The National Interest Мэттью Блэкберн и Патриция Маринс."Потрясающая перезагрузка отношений между Россией и Украиной привела к конструктивным переговорам с президентом Путиным на этой неделе, &lt;…&gt; Однако Европа по-прежнему живет в параллельной вселенной", — отмечают аналитики.По их мнению, европейские лидеры, похоже, не понимают, что развертывание войск стран НАТО в качестве "миротворцев" почти наверняка не приемлемо для России в любом мирном соглашении, а разговоры о "коалиции желающих" могут сорвать переговоры с Москвой."Европейские элиты отвыкли от стратегического мышления о жесткой безопасности в безэмоциональных и неидеологических терминах. В отличие от этого, у России есть стратегия и жесткая сила для ее поддержки", — заявили аналитики.Несмотря на все это, европейские политики лоббируют быструю милитаризацию Европы и развертывание "коалиции желающих" в Украине, даже если это чревато опасной эскалацией и затягиванием конфликта, пишут Блэкберн и Маринс.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250321/evropa-2006348013.html
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россия, украина, европа, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, НАТО
В США жестко отчитали Европу за позицию по России

TNI: Европа живет в параллельной вселенной на фоне пересмотра отношений РФ и США

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами показывает Европе необходимость выхода из “параллельной вселенной”, такое мнение высказали аналитики американского издания The National Interest Мэттью Блэкберн и Патриция Маринс.
"Потрясающая перезагрузка отношений между Россией и Украиной привела к конструктивным переговорам с президентом Путиным на этой неделе, <…> Однако Европа по-прежнему живет в параллельной вселенной", — отмечают аналитики.
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По их мнению, европейские лидеры, похоже, не понимают, что развертывание войск стран НАТО в качестве "миротворцев" почти наверняка не приемлемо для России в любом мирном соглашении, а разговоры о "коалиции желающих" могут сорвать переговоры с Москвой.
"Европейские элиты отвыкли от стратегического мышления о жесткой безопасности в безэмоциональных и неидеологических терминах. В отличие от этого, у России есть стратегия и жесткая сила для ее поддержки", — заявили аналитики.
Несмотря на все это, европейские политики лоббируют быструю милитаризацию Европы и развертывание "коалиции желающих" в Украине, даже если это чревато опасной эскалацией и затягиванием конфликта, пишут Блэкберн и Маринс.
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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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