https://ria.ru/20250321/evropa-2006348013.html

В Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО, сообщили FT

В Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО, сообщили FT - РИА Новости, 21.03.2025

В Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО, сообщили FT

Ряд стран Европы хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:17:00+03:00

2025-03-21T02:17:00+03:00

2025-03-21T02:17:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ряд стран Европы хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента, сообщает газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских чиновников. "Крупнейшие военные державы Европы разрабатывают планы, по которым они примут от США большую ответственность за оборону континента... Их цель - придумать план по переносу финансового и военного бремени на европейские столицы и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне", - говорится в материале газеты. Как отмечают источники издания, в число стран, участвующих в обсуждении этого плана, входят Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы. По данным источников газеты, в плане будут содержаться обязательства по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны европейских стран. В статье сообщается, что план, предположительно, будет рассчитан на 5-10 лет. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250319/nato-2005856621.html

https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html

европа

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в мире, европа, сша, гаага, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша