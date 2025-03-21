Рейтинг@Mail.ru
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/estonija-2006369626.html
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта - РИА Новости, 21.03.2025
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта
Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:45:00+03:00
2025-03-21T08:45:00+03:00
туризм
эстония
россия
дания
международная организация гражданской авиации
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_562:630:2635:1796_1920x0_80_0_0_1c81a337088912f142d328bf7d2b96ce.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны. В заявлении говорится, что обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и несут в себе различные риски для безопасности. "Лица, имеющие вид на жительство в Эстонии или другом государстве-члене Евросоюза и использующие в настоящее время обычный российский паспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта", - говорится в коммюнике. По состоянию на 20 марта 2025 года небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно также Данией и Чехией.
https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html
эстония
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, дания, международная организация гражданской авиации, туризм
Туризм, Эстония, Россия, Дания, Международная организация гражданской авиации, Туризм
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

Эстония с апреля не будет признавать небиометрические российские загранпаспорта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны.
В заявлении говорится, что обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и несут в себе различные риски для безопасности.
«
"Лица, имеющие вид на жительство в Эстонии или другом государстве-члене Евросоюза и использующие в настоящее время обычный российский паспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта", - говорится в коммюнике.
По состоянию на 20 марта 2025 года небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно также Данией и Чехией.
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Вчера, 14:55
 
ТуризмЭстонияРоссияДанияМеждународная организация гражданской авиацииТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала