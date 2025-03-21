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Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта - РИА Новости, 21.03.2025
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта
Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:45:00+03:00
2025-03-21T08:45:00+03:00
2025-03-21T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны. В заявлении говорится, что обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и несут в себе различные риски для безопасности. "Лица, имеющие вид на жительство в Эстонии или другом государстве-члене Евросоюза и использующие в настоящее время обычный российский паспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта", - говорится в коммюнике. По состоянию на 20 марта 2025 года небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно также Данией и Чехией.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, дания, международная организация гражданской авиации, туризм
Туризм, Эстония, Россия, Дания, Международная организация гражданской авиации, Туризм
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта
Эстония с апреля не будет признавать небиометрические российские загранпаспорта