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Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта - РИА Новости, 21.03.2025

Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:45:00+03:00

2025-03-21T08:45:00+03:00

2025-03-21T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эстония с 31 марта 2025 года не будет признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, сообщает МИД прибалтийской страны. В заявлении говорится, что обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и несут в себе различные риски для безопасности. "Лица, имеющие вид на жительство в Эстонии или другом государстве-члене Евросоюза и использующие в настоящее время обычный российский паспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта", - говорится в коммюнике. По состоянию на 20 марта 2025 года небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно также Данией и Чехией.

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Варвара Скокшина

эстония, россия, дания, международная организация гражданской авиации, туризм