https://ria.ru/20250321/es-2006399733.html

СМИ: некоторые страны ЕС выступили против отправки войск на Украину

СМИ: некоторые страны ЕС выступили против отправки войск на Украину - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ: некоторые страны ЕС выступили против отправки войск на Украину

Некоторые страны вместо отправки войск на Украину предлагают восполнить подразделения НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:54:00+03:00

2025-03-21T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Некоторые страны вместо отправки войск на Украину предлагают восполнить подразделения НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Некоторые европейские лидеры, такие как (премьер. — Прим. ред.) Джорджа Мелони из Италии, выступили против идеи "высадки войск на землю". <...> Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО", — указано в публикации.По данным агентства, до сих пор только Великобритания и Франция публично заявили об отправке войск на Украину. Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006318895.html

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

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в мире, украина, россия, великобритания, джорджа мелони, кир стармер, эммануэль макрон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)