СМИ: некоторые страны ЕС выступили против отправки войск на Украину
Bloomberg: в ЕС предложили усилить НАТО вместо отправки войск на Украину
© Getty Images / Omer MessingerНорвежские военные во время учений НАТО в Германии
© Getty Images / Omer Messinger
Норвежские военные во время учений НАТО в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Некоторые страны вместо отправки войск на Украину предлагают восполнить подразделения НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Некоторые европейские лидеры, такие как (премьер. — Прим. ред.) Джорджа Мелони из Италии, выступили против идеи "высадки войск на землю". <...> Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО", — указано в публикации.
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По данным агентства, до сих пор только Великобритания и Франция публично заявили об отправке войск на Украину.
Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.