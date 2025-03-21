https://ria.ru/20250321/es-2006358255.html

СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине

СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине

Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:06:00+03:00

2025-03-21T06:06:00+03:00

2025-03-21T10:17:00+03:00

венгрия

в мире

украина

брюссель

виктор орбан

евросоюз

politico

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006390905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce06d5c1a1606704b63093fd5de4e05b.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. В четверг итоговый документ европейского саммита подписали только 26 из 27 государств сообщества. Существуют правила, согласно которым совместное заявление должны согласовать все 27 стран ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако теперь текст, согласованный 26 странами, был приложен к остальным резолюциям, и, хотя Венгрия отказалась его подписать, он все равно был опубликован как официальное коммюнике. Эта тактика оказалась эффективной, и дипломаты сообщили изданию, что намерены использовать ее снова. "Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами", - сообщил изданию источник. Издание отмечает, что жесткие формулировки, угрожающие дополнительными санкциями в отношении российских энергетических и торговых товаров, мало что значат в практическом смысле, поскольку для их реального введения на уровне ЕС все равно требуется единогласие, а Венгрия раз за разом блокирует соответствующие инициативы.

https://ria.ru/20250320/orban-2006331651.html

https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html

венгрия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, в мире, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, politico, европейский совет