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СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
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06:06 21.03.2025 (обновлено: 10:17 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/es-2006358255.html
СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине
СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине
Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:06:00+03:00
2025-03-21T10:17:00+03:00
венгрия
в мире
украина
брюссель
виктор орбан
евросоюз
politico
европейский совет
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. В четверг итоговый документ европейского саммита подписали только 26 из 27 государств сообщества. Существуют правила, согласно которым совместное заявление должны согласовать все 27 стран ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако теперь текст, согласованный 26 странами, был приложен к остальным резолюциям, и, хотя Венгрия отказалась его подписать, он все равно был опубликован как официальное коммюнике. Эта тактика оказалась эффективной, и дипломаты сообщили изданию, что намерены использовать ее снова. "Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами", - сообщил изданию источник. Издание отмечает, что жесткие формулировки, угрожающие дополнительными санкциями в отношении российских энергетических и торговых товаров, мало что значат в практическом смысле, поскольку для их реального введения на уровне ЕС все равно требуется единогласие, а Венгрия раз за разом блокирует соответствующие инициативы.
https://ria.ru/20250320/orban-2006331651.html
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венгрия, в мире, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, politico, европейский совет
Венгрия, В мире, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Европейский совет
СМИ: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине

Politico: ЕС выработал план противодействия вето Орбана заявлениям по Украине

© Getty Images / Pier Marco TaccaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
В четверг итоговый документ европейского саммита подписали только 26 из 27 государств сообщества.
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Существуют правила, согласно которым совместное заявление должны согласовать все 27 стран ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако теперь текст, согласованный 26 странами, был приложен к остальным резолюциям, и, хотя Венгрия отказалась его подписать, он все равно был опубликован как официальное коммюнике. Эта тактика оказалась эффективной, и дипломаты сообщили изданию, что намерены использовать ее снова.
"Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами", - сообщил изданию источник.
Издание отмечает, что жесткие формулировки, угрожающие дополнительными санкциями в отношении российских энергетических и торговых товаров, мало что значат в практическом смысле, поскольку для их реального введения на уровне ЕС все равно требуется единогласие, а Венгрия раз за разом блокирует соответствующие инициативы.
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