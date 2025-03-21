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Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах
Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах - РИА Новости, 21.03.2025
Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах
Лидеры стран ЕС по итогам очередного саммита в Брюсселе заявили о намерении усилить контроль на внешних границах, говорится в опубликованном итоговом документе. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:29:00+03:00
2025-03-21T00:29:00+03:00
2025-03-21T00:29:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам очередного саммита в Брюсселе заявили о намерении усилить контроль на внешних границах, говорится в опубликованном итоговом документе. "Евросовет напоминает о решимости ЕС усилить безопасность на своих внешних границах и обеспечить их эффективный контроль в соответствии с правом ЕС и международным правом", - указывается в заявлении саммита.
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в мире, брюссель, евросоюз, евросовет
В мире, Брюссель, Евросоюз, Евросовет
Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах
Лидеры ЕС заявили о намерении усилить контроль на внешних границах