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Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах

Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах - РИА Новости, 21.03.2025

Лидеры ЕС подтвердили намерение усилить контроль на внешних границах

Лидеры стран ЕС по итогам очередного саммита в Брюсселе заявили о намерении усилить контроль на внешних границах, говорится в опубликованном итоговом документе. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T00:29:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам очередного саммита в Брюсселе заявили о намерении усилить контроль на внешних границах, говорится в опубликованном итоговом документе. "Евросовет напоминает о решимости ЕС усилить безопасность на своих внешних границах и обеспечить их эффективный контроль в соответствии с правом ЕС и международным правом", - указывается в заявлении саммита.

https://ria.ru/20250321/strany-2006339773.html

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