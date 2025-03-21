https://ria.ru/20250321/era-glonass-2006570095.html

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" готова стать единой системой идентификации БПЛА

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" готова стать единой системой идентификации БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" готова стать единой системой идентификации БПЛА

Государственная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" полностью готова выполнить функцию единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, заявил РИА... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:02:00+03:00

2025-03-21T19:02:00+03:00

2025-03-21T19:02:00+03:00

россия

эра-глонасс

алексей райкевич

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Государственная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" полностью готова выполнить функцию единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, заявил РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу поручил обеспечить включение в нацпроекты и предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий, направленных на создание и внедрение единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики. "ЭРА-ГЛОНАСС" полностью готова выполнить функцию единой системы идентификации беспилотных воздушных судов… Ключевое преимущество "ЭРА-ГЛОНАСС" – возможность быстрого внедрения за счет объединения готовых к применению прямо сейчас и протестированных ранее технологий, а также постепенного подключения перспективных разработок в области связи, навигации и искусственного интеллекта", - сказал Райкевич. Он напомнил, что платформа мониторинга транспортных средств на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" уже протестирована в ряде регионов, она является доверенной платформой для государственных ведомств, она передает юридически значимые данные, треки воздушных судов в региональные ситуационные центры и оперативные штабы, федеральные системы надзорных органов. "В ближайший месяц в Калужской области мы расширим ее функционал - новым решением станет обмен данными с системами контроля неба. В случае необходимости они смогут передать команду на принудительную посадку, если беспилотник вошел, например, в зону охраняемого объекта или в случае, когда к нескольким легальным дронам приближается неопознанный беспилотник", - добавил Райкевич. По его словам, протестированное решение на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" создает предпосылки для снятия запретов на полеты гражданской беспилотной авиации, действующих в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы внедрения авиабеспилотников в экономику России.

https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html

https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эра-глонасс, алексей райкевич