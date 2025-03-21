https://ria.ru/20250321/energetika-2006351920.html

Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявили в Китае

Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявили в Китае - РИА Новости, 21.03.2025

Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявили в Китае

Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:47:00+03:00

2025-03-21T03:47:00+03:00

2025-03-21T03:47:00+03:00

в мире

китай

технологии

чжэцзян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/70/1473427046_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e9ecbbdf2535e1738f83b489ec01d741.jpg

ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – РИА Новости. Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. "Сейчас мы продвигаем цифровизацию ядерной энергетики. На самом деле, ядерная энергетика, как таковая, уже давно цифровизована, например, при проектировании активной зоны реактора нашей атомной электростанции мы сначала используем компьютеры для моделирования всего процесса, включая обогащение топлива и место установки топлива", - рассказал Шан Сяньхэ. Он добавил, что все это рассчитывается компьютером, а "затем мы проводим физические эксперименты во время ежеквартального запуска, чтобы убедиться в правильности результатов расчетов". "Мы следуем этому пути в ядерной энергетике уже 20 лет. Конечно, сегодня технологии искусственного интеллекта значительно развились, и мы также внедряем новые технологии в больших объемах", - отметил он. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о том, можно ли доверить искусственному интеллекту полное управление АЭС. Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.

https://ria.ru/20250304/titov-2002884800.html

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371902.html

китай

чжэцзян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, технологии, чжэцзян