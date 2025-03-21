Украина экстрадировала в Германию насильника, воевавшего за ВСУ
Экс-военнослужащий бундесвера, задержанный на Украине, экстрадирован в Германию
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывший военнослужащий бундесвера, который был задержан на Украине по подозрению в совершении нескольких изнасилований и хранении детской порнографии, экстрадирован в Германию, сообщила генпрокуратура Бамберга в федеральной земле Бавария.
Ранее старший прокурор, заместитель руководителя Центрального управления по борьбе с киберпреступностью Баварии Томас Гогер сообщал РИА Новости, что бывший солдат бундесвера, подозреваемый в совершении нескольких изнасилований и хранении детской порнографии, арестован на Украине и его ожидает экстрадиция в Германию.
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"Уголовная полиция округа Хоф и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии проводят расследование в отношении 30-летнего бывшего военнослужащего бундесвера из округа Хоф в связи с серьезным подозрением в совершении нескольких изнасилований. Обвиняемый был экстрадирован в Германию несколько дней назад после ареста на Украине в феврале и сейчас находится в СИЗО", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.
Мужчина был экстрадирован в Германию 17 марта и на следующий день предстал перед следственным судьей в окружном суде Бамберга. С тех пор обвиняемый находится в следственном изоляторе в связи с подозрением в совершении трех изнасилований, распространении детской порнографии и иных преступлениях.
На родине Бен Р. подозревается в нескольких изнасилованиях и иных преступлениях против сексуальной неприкосновенности, записи некоторых своих деяний, совершенных в том числе и на Украине, мужчина публиковал в интернете. Также он хранил и распространял детскую порнографию. На Украине против мужчины также начато расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
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В Германии против мужчины в его отсутствие было начато расследование, еще в марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, затем уволили из бундесвера.
В 2022, 2023 и летом 2024 года мужчина давал интервью о военных буднях немецкому таблоиду Bild, в одном из материалов его назвали "немецким героем в Донбассе".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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