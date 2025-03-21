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Анпилогов рассказал, почему США хотят контролировать украинские АЭС - РИА Новости, 21.03.2025
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11:18 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ekspert-2006405295.html
Анпилогов рассказал, почему США хотят контролировать украинские АЭС
Анпилогов рассказал, почему США хотят контролировать украинские АЭС - РИА Новости, 21.03.2025
Анпилогов рассказал, почему США хотят контролировать украинские АЭС
США добиваются контроля над украинскими АЭС, чтобы получить прибыль от продажи электроэнергии в ЕС, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. США добиваются контроля над украинскими АЭС, чтобы получить прибыль от продажи электроэнергии в ЕС, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета Financial Times сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. В частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе украинские АЭС, перешли под контроль Вашингтона. "Американцы – это про снятие сливок. Экономических, финансовых, любых. Плюс, понятное дело, под это все еще будет дополнительно поднят украинский собственный тариф, потому что ну не дело, что украинцы сейчас так вот дешево потребляют электроэнергию. Все, что не потребит украинская промышленность и население, которому тарифы поднимут, все продадим в Евросоюз за еще более дорогой ценник", - полагает собеседник агентства. Как отметил Анпилогов, украинские АЭС до начала конфликта вырабатывали больше половины необходимой для страны электроэнергии. С учетом разрушения украинской промышленности и оттока населения американцы смогут продавать излишки энергии в Европу для покрытия ее дефицита там, считает он. Собеседник агентства напомнил, что в ЕС атомная энергетика считается зеленой и не облагается существенным дополнительным налогом. При этом эксперт полагает, что в будущем аппетиты Вашингтона могут распространиться на украинские порты, железные дороги и коммунальную сферу. "Все варианты для заработка будут использованы. То есть, Украину будут использовать как корову, которую нужно больше доить и меньше кормить", - резюмировал он. Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250320/aes-2006090407.html
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сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
Анпилогов рассказал, почему США хотят контролировать украинские АЭС

Анпилогов: США добиваются контроля над украинскими АЭС, чтобы получить прибыль

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. США добиваются контроля над украинскими АЭС, чтобы получить прибыль от продажи электроэнергии в ЕС, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. В частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе украинские АЭС, перешли под контроль Вашингтона.
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"Американцы – это про снятие сливок. Экономических, финансовых, любых. Плюс, понятное дело, под это все еще будет дополнительно поднят украинский собственный тариф, потому что ну не дело, что украинцы сейчас так вот дешево потребляют электроэнергию. Все, что не потребит украинская промышленность и население, которому тарифы поднимут, все продадим в Евросоюз за еще более дорогой ценник", - полагает собеседник агентства.
Как отметил Анпилогов, украинские АЭС до начала конфликта вырабатывали больше половины необходимой для страны электроэнергии. С учетом разрушения украинской промышленности и оттока населения американцы смогут продавать излишки энергии в Европу для покрытия ее дефицита там, считает он. Собеседник агентства напомнил, что в ЕС атомная энергетика считается зеленой и не облагается существенным дополнительным налогом.
При этом эксперт полагает, что в будущем аппетиты Вашингтона могут распространиться на украинские порты, железные дороги и коммунальную сферу.
"Все варианты для заработка будут использованы. То есть, Украину будут использовать как корову, которую нужно больше доить и меньше кормить", - резюмировал он.
Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
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СШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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