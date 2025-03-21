https://ria.ru/20250321/efimov-2006420793.html

Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов

Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов - РИА Новости, 21.03.2025

Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов

В Москве до 2030 года инвесторы построят 48 жилых, торговых и офисных объектов вблизи транспортных хабов, формируемых у станций метро, рассказал заммэра столицы РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:06:00+03:00

2025-03-21T12:06:00+03:00

2025-03-21T12:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

мосинжпроект

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве до 2030 года инвесторы построят 48 жилых, торговых и офисных объектов вблизи транспортных хабов, формируемых у станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице активно продолжается формирование транспортных хабов. В течение следующих пяти лет вблизи 37 городских вокзалов появятся 48 новых объектов жилой, торгово-развлекательной и деловой инфраструктуры. Общая площадь недвижимости составит почти 3,5 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, тем самым в городе будет организовано более 45 тысяч рабочих мест.Как указывается в сообщении, более 50% площадей, планируемых к вводу до 2030 года, являются торговыми и офисными.Так, в ближайшие пять лет в городе планируется возвести примерно 635 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. Больше всего таких проектов реализуют на севере (четыре), на юго-востоке (шесть) и западе столицы (семь), уточняется в пресс-релизе.В нем добавляется, что девелопер "Современные деловые пространства", чья структура ранее победила в соответствующих торгах, уже приступил к реализации делового центра "Хорошевская площадь". Работы нулевого цикла начнутся в начале второго квартала этого года. Ожидается, что проект поможет привлечь в городской бюджет более 5 миллиардов рублей.Оператором программы развития транспортных хабов рядом со станциями столичного метро является АО "Мосинжпроект", напоминается в сообщении.

https://ria.ru/20250321/efimov-2006292366.html

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , мосинжпроект, градостроительный комплекс москвы