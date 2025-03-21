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Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов - РИА Новости, 21.03.2025
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12:06 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/efimov-2006420793.html
Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов
Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов - РИА Новости, 21.03.2025
Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов
В Москве до 2030 года инвесторы построят 48 жилых, торговых и офисных объектов вблизи транспортных хабов, формируемых у станций метро, рассказал заммэра столицы РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:06:00+03:00
2025-03-21T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
мосинжпроект
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве до 2030 года инвесторы построят 48 жилых, торговых и офисных объектов вблизи транспортных хабов, формируемых у станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице активно продолжается формирование транспортных хабов. В течение следующих пяти лет вблизи 37 городских вокзалов появятся 48 новых объектов жилой, торгово-развлекательной и деловой инфраструктуры. Общая площадь недвижимости составит почти 3,5 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, тем самым в городе будет организовано более 45 тысяч рабочих мест.Как указывается в сообщении, более 50% площадей, планируемых к вводу до 2030 года, являются торговыми и офисными.Так, в ближайшие пять лет в городе планируется возвести примерно 635 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. Больше всего таких проектов реализуют на севере (четыре), на юго-востоке (шесть) и западе столицы (семь), уточняется в пресс-релизе.В нем добавляется, что девелопер "Современные деловые пространства", чья структура ранее победила в соответствующих торгах, уже приступил к реализации делового центра "Хорошевская площадь". Работы нулевого цикла начнутся в начале второго квартала этого года. Ожидается, что проект поможет привлечь в городской бюджет более 5 миллиардов рублей.Оператором программы развития транспортных хабов рядом со станциями столичного метро является АО "Мосинжпроект", напоминается в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , мосинжпроект, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Мосинжпроект, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: вблизи транспортных хабов построят 48 жилых и коммерческих объектов

Ефимов: вблизи транспортных хабов возведут 48 жилых и коммерческих объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве до 2030 года инвесторы построят 48 жилых, торговых и офисных объектов вблизи транспортных хабов, формируемых у станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице активно продолжается формирование транспортных хабов. В течение следующих пяти лет вблизи 37 городских вокзалов появятся 48 новых объектов жилой, торгово-развлекательной и деловой инфраструктуры. Общая площадь недвижимости составит почти 3,5 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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По его словам, тем самым в городе будет организовано более 45 тысяч рабочих мест.
Как указывается в сообщении, более 50% площадей, планируемых к вводу до 2030 года, являются торговыми и офисными.
Так, в ближайшие пять лет в городе планируется возвести примерно 635 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. Больше всего таких проектов реализуют на севере (четыре), на юго-востоке (шесть) и западе столицы (семь), уточняется в пресс-релизе.
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В нем добавляется, что девелопер "Современные деловые пространства", чья структура ранее победила в соответствующих торгах, уже приступил к реализации делового центра "Хорошевская площадь". Работы нулевого цикла начнутся в начале второго квартала этого года. Ожидается, что проект поможет привлечь в городской бюджет более 5 миллиардов рублей.
Оператором программы развития транспортных хабов рядом со станциями столичного метро является АО "Мосинжпроект", напоминается в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МосинжпроектГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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