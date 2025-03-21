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В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025
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10:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/dzerzhinsk-2006398262.html
В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя
В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025
В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в Дзержинске городского округа Горловка в ДНР из-за украинского обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:45:00+03:00
2025-03-21T10:45:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Дзержинске городского округа Горловка в ДНР из-за украинского обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250321/obstrel-2006352080.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя

В Дзержинске при обстреле со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Дзержинске городского округа Горловка в ДНР из-за украинского обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Жительница Суджанского района рассказала о смерти соседа после обстрела ВСУ
03:51
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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