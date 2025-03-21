https://ria.ru/20250321/dzerzhinsk-2006398262.html

В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя

В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025

В Дзержинске при обстреле ранены два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в Дзержинске городского округа Горловка в ДНР из-за украинского обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:45:00+03:00

2025-03-21T10:45:00+03:00

2025-03-21T10:45:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Дзержинске городского округа Горловка в ДНР из-за украинского обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250321/obstrel-2006352080.html

горловка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия