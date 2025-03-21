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Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме - РИА Новости, 21.03.2025
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10:23 21.03.2025 (обновлено: 10:36 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/dvorets-2006393007.html
Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме
Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме - РИА Новости, 21.03.2025
Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме
Вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в столице страны Хартуме, разбив находившиеся там формирования Сил быстрого РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:23:00+03:00
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в столице страны Хартуме, разбив находившиеся там формирования Сил быстрого реагирования (СБР)."Сегодня наши войска добились успехов в Хартуме. Они сумели разбить отряды формирований Дагало в районах в центре Хартума, рынке Аль-Араби и зданиях президентского дворца и министерств", - говорится в заявлении суданских вооруженных сил.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.
https://ria.ru/20241110/sudan-1982889072.html
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в мире, хартум (город), судан
В мире, Хартум (город), Судан
Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме

Вооруженные силы Судана вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в столице страны Хартуме, разбив находившиеся там формирования Сил быстрого реагирования (СБР).
"Сегодня наши войска добились успехов в Хартуме. Они сумели разбить отряды формирований Дагало в районах в центре Хартума, рынке Аль-Араби и зданиях президентского дворца и министерств", - говорится в заявлении суданских вооруженных сил.
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Судан надеется на помощь России в восстановлении страны
10 ноября 2024, 03:13
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.
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В миреХартум (город)Судан
 
 
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