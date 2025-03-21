https://ria.ru/20250321/dvorets-2006393007.html

Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме

Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме - РИА Новости, 21.03.2025

Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме

Вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в столице страны Хартуме, разбив находившиеся там формирования Сил быстрого РИА Новости, 21.03.2025

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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в столице страны Хартуме, разбив находившиеся там формирования Сил быстрого реагирования (СБР)."Сегодня наши войска добились успехов в Хартуме. Они сумели разбить отряды формирований Дагало в районах в центре Хартума, рынке Аль-Араби и зданиях президентского дворца и министерств", - говорится в заявлении суданских вооруженных сил.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.

https://ria.ru/20241110/sudan-1982889072.html

https://ria.ru/20250112/sudan-1993298277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хартум (город), судан