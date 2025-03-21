Суданские военные вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме
Вооруженные силы Судана вернули контроль над президентским дворцом в Хартуме
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что восстановили контроль над президентским дворцом в столице страны Хартуме, разбив находившиеся там формирования Сил быстрого реагирования (СБР).
"Сегодня наши войска добились успехов в Хартуме. Они сумели разбить отряды формирований Дагало в районах в центре Хартума, рынке Аль-Араби и зданиях президентского дворца и министерств", - говорится в заявлении суданских вооруженных сил.
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С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.