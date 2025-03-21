https://ria.ru/20250321/dubay-2006453262.html

"За гранью мыслимого": что творится на VIP-вечеринках шейхов в Дубае

"За гранью мыслимого": что творится на VIP-вечеринках шейхов в Дубае - РИА Новости, 21.03.2025

"За гранью мыслимого": что творится на VIP-вечеринках шейхов в Дубае

Не только роскошные отели и вечеринки до утра, но и безжалостная индустрия для супербогатых. Как девушек заманивают в эскорт, что происходит за закрытыми... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:53:00+03:00

2025-03-21T14:53:00+03:00

2025-03-21T14:53:00+03:00

в мире

дубай

пермь

марокко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006467154_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_f550586ab85671947a0cbd3c38cd6b02.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Не только роскошные отели и вечеринки до утра, но и безжалостная индустрия для супербогатых. Как девушек заманивают в эскорт, что происходит за закрытыми дверями VIP-клубов и почему за все приходится платить иностранкам?"Сломали всю"Украинка Мария Ковальчук приехала в Дубай с подругой 15 февраля. Друзьям и родителям она, по данным СМИ, сказала, что цель поездки - “потусить на модельной вечеринке”.Как рассказала РИА Новости одна из участниц подобных мероприятий, суть “тусовки” такая: в Сети (в основном через телеграм) различные “агенты” набирают девушек. Предлагают “простую подработку от 1000 долларов в день”. Тех, кто согласился, приглашают в какой-нибудь ресторан на закрытое мероприятие, усаживают за столик.“По сути надо быть красивым антуражем на вечеринке состоятельных людей. За это не платят, только еда и напитки в свободном доступе. А заработок - за “счет” съема. Тут уже как договоришься”, - поясняет собеседница.Девятого марта за столик к Ковальчук подсели двое мужчин. Представились “влиятельными людьми из модельного бизнеса”. На следующий день Мария написала родителям, что останется у них на ночь. Через два дня она должна была вылететь в Таиланд, но с того момента не выходила на связь.Восемь дней спустя девушку нашли на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника, полностью обездвиженную. Одна из версий - ее выбросили с балкона многоэтажного дома. Сейчас Ковальчук в больнице в критическом состоянии.Две категории"Работа на выезд к своим клиентам + клуб. Минимальная ставка с клиента от 250 долларов чистыми, чай и допы (дополнительные деньги) все ваше. Выплаты ежедневные. Клиенты наши все богатые, красивые. Девочкам помимо чаевых бывают подарки делают или шоппинг".Как правило так описывают работу “моделей” на форумах. Вербовщики подчеркивают, что внешность - не главное. “Куда важнее — целеустремленность, и желание зарабатывать, ну и конечно возраст от 18-30 лет!" — обещает некая Анжела, гарантируя доход в тысячу долларов за ночь, бассейн и полную безопасность.Другая категория - “шейхи”. Здесь обещают от 800 долларов в день, проживание в дорогих отелях и “прочие радости”. Требования к внешности и возрасту жестче. Якобы, все зависит от вкусов того или иного шейха.“Либерализация” шариатаВ то же время Эмиратах действует шариат — исламское право. И хотя с ноября 2020 года власти смягчили ряд запретов, чтобы привлечь иностранных инвесторов и туристов, наказания за многие правонарушения остаются суровыми.До недавнего времени парам запрещалось даже держаться за руки на людях или жить вместе без регистрации брака. Сейчас это разрешили, но проституция по-прежнему карается поркой, а гомосексуализм — смертной казнью.Обманчивое ощущение, что законы существуют лишь на бумаге, привело многих иностранцев к серьезным неприятностям. Джейми Харрон из Шотландии получил три месяца тюрьмы за случайное прикосновение к бедру другого мужчины. Британец Джамиль Мукадам попал под следствие за неприличный жест в адрес другого водителя. Пара из ЮАР была арестована из-за отсутствия свидетельства о браке после визита к гинекологу."Либерализация" 2020 года облегчила жизнь иностранцам, но не изменила кардинально ситуацию для работниц эскорта. Неудивительно, что почти 88 процентов заключенных в ОАЭ — иностранцы. В случае полицейской облавы именно туристы становятся первыми жертвами, в то время как "местным ребятам, скорее всего, ничего не будет, они на особом счету", — рассказывает РИА Новости москвич Дмитрий, знакомый с ночной жизнью Дубая.Исповедь украинского сутенера"Моя работа больше, чем просто сутенерство или проституция. Я обслуживаю все потребности моих клиентов. Мы привязаны к основным гостиницам и ночным клубам. Всякий раз, когда они получают гостей высокого уровня, которые хотят устроить вечеринку или угостить своих гостей чем-то особенным, они меня зовут", — объясняет выходец из Украины Алекс.Клиентура впечатляет: "Мы организовали вечеринки для знаменитостей, политиков и гангстеров. Мы все разные, не все мечтают об этих чертовых блондинках, некоторые предпочитают развлечения иного рода. Я могу помочь им наслаждаться жизнью, когда они находятся в Дубае. Это плохой рай для хороших мальчиков".Заказы бывают весьма эксцентричными. Один американский бизнесмен захотел десять полных жриц любви в бурках, которые должны были встретиться с ним в палатке в пустыне. Для шейха из Йемена он организовал вечеринку с тридцатью африканскими женщинами.А кто-то не брезгует и мальчиками. Их, по словам Алекса, в основном заказывают иностранцы: "Сначала развлекаются, а затем избивают их - из-за стыда и смущения".Изнанка VIP-вечеринокСамое желанное многих эскортниц в Дубае - попасть на закрытые вечеринки. "Там царит такой угар и разврат!", — рассказывает РИА Новости Сандро, близкий к организаторам этих тусовок.Каждая эскортница подписывает договор о неразглашении, за что получает "подарок" — минимум полторы тысячи долларов. "Если кто-то что-то разболтает, в лучшем случае вышлют из страны, в худшем — отправят за решетку", — отмечает Сандро.Вечеринки проходят не только в небоскребах. Состоятельные арабы любят устраивать оргии на яхтах и загородных виллах.Особый шик — "афтерпати" для избранных. Уже несколько месяцев на форумах активно обсуждают так называемые Porta Potty-вечеринки. Им неспроста дали название известной марки биотуалетов: участники признаются, что “ничего изращеннее в этой жизни не видели”.“Шейхи платят моделям гигантские деньги: за 50 тысяч долларов заставляют ****** с верблюдом и лошадьми”, - рассказывает в соцсети Tik Tok девушка, которая уверяет, что участвовала в вечеринке.“Девушки соглашаются ради баснословных сумм. Один араб пригласил нашу русскую к себе - стал кусать и избивать ее. Потом заставил подписать договор о неразглашении”, - уверяют на одном из тематических форумов.Насколько правдивы эти истории - проверить сложно. Однако реальные жертвы: в мае 2022-го в Дубае нашли мертвой уроженку Угады Монику Карунги, известную в соцсетях как Монику Киз. Она регулярно выкладывала фото и видео с VIP-мероприятий, в том числе и с Porta Potty. По одной из версий, на одной из таких вечеринок модель не выдержала унижений и покончила с собой.Ловушка для россиянокБольшинство участниц закрытых вечеринок — русские, украинки и белоруски. Их как правило набирают через “модельные агентства”: зазывают на форуме в Дубае.Для студентки из Перми, которая анонимно рассказала свою историю журналистам, такое предложение показалось шансом вырваться из бедности."Для меня это стало стало чем-то невероятным, путевкой в другой мир, так как за границей я не была ни разу", — вспоминает девушка. Менеджер поговорил с ее родителями, успокоил, что все будет хорошо. Вместе с ней поехали еще три девушки, две из которых были несовершеннолетними.В Дубае их встретили и отвезли в роскошный дом. Но планы внезапно изменились — их отправили в Марокко, предварительно забрав паспорта. "И тут я по-настоящему испугалась. Мне всегда говорили, что никогда никому нельзя отдавать паспорт за границей", — признается девушка.В Марокко их поселили в коттедже, где уже находились девушки из разных стран. "Стало понятно, что мы приехали не в модельное агентство, а к шейху. Наша задача заключалась в том, чтобы ходить с ним и его свитой на вечеринки. А если сам шейх или кто-то из его окружения захочет продолжения, нужно было идти с ним", — рассказывает бывшая модель.Одной из ее подруг, тоже прилетевшей из Перми, повезло меньше — она понравилась самому шейху. Девушка была девственницей и отказалась провести с ним ночь. "С ней ничего плохого не сделали. Только заперли в комнате на три дня, после чего купили билет на самолет и отправили обратно в Пермь", — вспоминает она.Прошло больше десяти лет с той поездки, но схема обмана остается той же. Она отмечает, что за фотографиями в роскошных отелях и на яхтах часто скрывается страшная реальность, о которой мало кто готов говорить вслух. И прежде чем соблазниться на заманчивые предложения "работы за границей", стоит десять раз подумать.

дубай

пермь

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дубай, пермь, марокко